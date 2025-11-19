W杯大陸間POに回るジャマイカ代表、マクラーレン監督が辞任表明「彼らが前進できるよう、最善の決定を下す責任がある」

ジャマイカ代表のスティーブ・マクラーレン監督が辞任した。『スカイ・スポーツ』や『BBC』など複数メディアが伝えている。

初出場となった1998年大会以来のワールドカップ(W杯)出場を目指すジャマイカは18日、北中米W杯北中米カリブ海予選のグループB最終節でキュラソー代表と対戦。首位の同国に勝ち点1差で2位につけるジャマイカは勝てば本大会行きが決められた中、ゴールレスドローで終了。この結果、キュラソーが初の本戦出場を勝ち取り、ジャマイカは大陸間プレーオフに回ることとなった。

この結果を受けて、マクラーレン監督は辞任を表明したという。

「この18カ月の間、私はこの仕事、この役割に自分のすべてを捧げてきた。この仕事の重みと誇りに、最大限のリスペクトを持って受け止めてきた」

「このチームを率いることは私のキャリアの中で最も名誉なことの一つだ。しかし、フットボールは結果がすべての世界であり、今夜我々はこのグループから勝ち上がるという目標を達成できなかった」

「リーダーである私には前に出て、チームが前進できるように、彼らの利益のために最善の決定を下す責任がある。我々が今どこにいるのか、そしてどこへ向かう必要があるのかを深く考え、正直に評価した結果、私はジャマイカ代表チームの監督を辞任する決断をした」

なお、大陸間プレーオフは2026年3月に開催。イラク代表、コンゴ民主共和国代表、スリナム代表、ボリビア代表、ニューカレドニア代表が出場する中、一発勝負のトーナメントを制した2チームが本大会への出場権を獲得する。

アレックス・ファーガソン率いるマンチェスター・ユナイテッドやスヴェン＝ゴラン・エリクソン率いるイングランド代表でアシスタントコーチを務めたほか、ミドルズブラやトゥヴェンテ、ヴォルフスブルク、イングランド代表での監督経験を持つマクラーレン氏。2022年5月にはマンチェスター・Uのアシスタントコーチに21年ぶりに就任した中、2024年7月からジャマイカ代表を指揮していた。