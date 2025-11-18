川崎Fの橘田健人が手術…右足関節内遊離体、三角骨障害で全治3カ月程度の見込み

川崎フロンターレは18日、橘田健人が手術を受けたことを報告している。

クラブの発表によれば、同選手は「11月13日(木)に以前より痛めておりました右足関節の手術」を実施。右足関節内遊離体、三角骨障害と診断され、全治は手術日より3カ月程度を要する見込みであることを伝えている。

現在27歳の橘田は、2021年に桐蔭横浜大学から川崎Fに入団。加入5年目を迎えた今季は、ここまで公式戦36試合に出場し、1ゴール1アシストを記録していた。