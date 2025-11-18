久保建英「勉強になりました」。チームメイトから得た学びとは？

日本代表MF久保建英がボリビア代表戦後に取材陣に対応し、試合を振り返った。

日本は18日、キリンチャレンジカップ2025でボリビアをホームに迎えた。ガーナ戦から先発7選手を変更した日本は序盤の4分、久保建英のクロスから鎌田大地が左足でシュートを決めて先制。1点リードで後半を迎えると、71分に中村敬斗のクロスから町野修斗が追加点を記録する。さらに78分には上田綺世のお膳立てから中村が3点目をマーク。そのまま3-0で快勝し、年内最終戦で森保一監督100試合目のメモリアルマッチを快勝で終えた。

試合後、久保は鎌田へのアシストをしたクロスについて、「鎌田選手が入ってきたのは見えてましたね。ボールが思ったより大きくなりましたが、質としてはあんまり速いボールだと多分、あそこからダイレクトって無理だったと思うのでトラップしやすいようなボール蹴って思ったとおりになりました。彼が素晴らしかったです」と満足感を示した。

「元々、えぐった時はマイナスという話をチームでしていましたし、鎌田選手とも『マイナスに出してくれ』という話は何度もされていました。彼がしっかり入ってきてるのが見えていたので、狙い通りとはいかないですけど、意図はしてましたね」と振り返った。

また、2得点目を決めた町野修斗や途中出場で1ゴール1アシストを決めた中村敬斗ら、自身も務めるシャドーポジションの選手たちについて言及。「2点目の場面、僕のシャドーだったらあそこまで入り込めてない。ポジションにとらわれずにストライカーの動きをしていたし、ああいうところは勉強になります」と町野について語ると、「中村選手のクロスももちろん素晴らしかったですけど、どちらかというとやっぱシャドーでもあそこまで入っていかなきゃいけないのかなっていうのは僕も勉強になりました。すごいユーティリティ性の高い選手なので、色んなことができるっていうのも彼の強みと思いますね」など、チームメイトから学びを得たことと語った。

また、年内最終戦ということで今年の振り返りを問われると、「ヨーロッパのチームもそうですけど、年で区切るものではないと思います。一旦、間隔が空きますけど、切り替えて自チームでまた頑張ります」と話した。