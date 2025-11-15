日本戦で負傷のガーナ代表MF、今季終了&W杯欠場の見込み。所属クラブが報告「残念ながら…」

トゥールーズは14日、日本代表戦で負傷したガーナ代表のアブ・フランシスについて報告している。

ガーナは14日にキリンチャレンジカップ2025で日本と対戦。この一戦に先発したフランシスは、後半早々に田中碧のシュート阻止を試みたところで交錯して負傷。ストレッチャーで運ばれてピッチを後にした。

試合は2-0で日本の勝利で終わった中、ガーナサッカー協会は声明を発表。「アブ・フランシスが現在安定した容態である」と伝えて上で、「スタジアムで救急措置を受けた後、トヨタ記念病院に搬送された。ブラックスターズのメディカルチーム、トゥールーズのチームドクター、そしてトヨタ記念病院の医師は綿密な協議を行い、選手にとって適切な治療方針で合意した」と報告していた。

「協会は選手の手術や復帰のための次のステップを数時間以内に改めて公表する」とも伝えていた中、トゥールーズは公式サイトで「シーズンを早々に終えることになってしまった。日本戦で重傷を負った我らのMFは、数か月間戦線を離脱することになり、残念ながら2026年に北中米で開催されるワールドカップも欠場する見込みだ。本当に悲しいニュースだ」と発表し、「アブ、クラブ一同、一刻も早い回復を願っている。頑張って、そしてまたすぐ戻ってきてくれ。この辛い時期、我々みんなが応援している」と同選手にエールを送っている。