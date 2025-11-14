堂安律が圧巻ゴール！ 日本代表がガーナ相手に追加点を奪取

日本代表は14日、キリンチャレンジカップ2025でガーナ代表を豊田スタジアムに迎えている。

ブラジル戦から負傷中の鈴木彩艶と鎌田大地をのぞく9選手を継続起用した日本。立ち上がりから主導権を掌握して攻勢に出ると、16分に佐野海舟のアシストから南野拓実が先制点をマークする。

1点リードで試合を折り返した後半、日本は60分に加点する。ボックス右で久保建英からパスを受けた堂安律が左足でシュート。ニアサイドに鋭いシュートを突き刺し、日本に追加点をもたらした。