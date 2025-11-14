このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
doan(C)Kenichi Arai
RON

堂安律が圧巻ゴール！ 日本代表がガーナ相手に追加点を奪取

【サッカー日本代表 最新ニュース】日本代表は11月14日に豊田スタジアムにて国際親善試合でガーナ代表と対戦。

日本代表は14日、キリンチャレンジカップ2025でガーナ代表を豊田スタジアムに迎えている。

ブラジル戦から負傷中の鈴木彩艶と鎌田大地をのぞく9選手を継続起用した日本。立ち上がりから主導権を掌握して攻勢に出ると、16分に佐野海舟のアシストから南野拓実が先制点をマークする。

1点リードで試合を折り返した後半、日本は60分に加点する。ボックス右で久保建英からパスを受けた堂安律が左足でシュート。ニアサイドに鋭いシュートを突き刺し、日本に追加点をもたらした。

