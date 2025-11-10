日本代表オフィシャルアンバサダーに「JO1」と「INI」によるユニットが就任　「本当に夢のよう」

日本サッカー協会（JFA）は10日、「サッカー日本代表 『最高の景色を2026』オフィシャルアンバサダー」にスペシャルユニット「JI BLUE（ジェイアイ ブルー）」の就任が決定したと発表した。

「JI BLUE」はグローバルボーイズグループ「JO1」と「INI」のメンバーから、サッカーを愛する12人で結成。メンバーは與那城奨さん、西洸人さん、白岩瑠姫さん、河野純喜さん、佐藤景瑚さん、田島将吾さん、髙塚大夢さん、後藤威尊さん、川西拓実さん、金城碧海さん、佐野雄大さん、池﨑理人さんという顔ぶれとなった。同ユニットはサッカーと音楽の力を融合させてSAMURAI BLUEの「最高の景色を2026」の応援の輪を日本中、世界中に広げるとともに、夢を追い続けるすべての人々の挑戦を後押しする役割を担っていく。

「JI BLUE」の12名は10日に都内で行われたJFA・アディダス「サッカー日本代表 2026」キャンペーン共同発表会に登壇。河野さんは「めちゃくちゃとにかくもうびっくりしました。ワールドカップの予選や、最近のブラジル代表戦を見に行かせていただき、次の代表戦をただただ楽しみに待っていたんですけど、まさかオフィシャルアンバサダーに選ばれるなんて、サッカーをやってきた身としては本当に夢のようなことが起こってしまったなと思っております。めちゃくちゃ頑張ります」と力強く誓った。

また、「目ん玉が飛び出ましたよね」とオフィシャルアンバサダーの一報を伝え聞いた当時の心境を明かした佐藤さんは背番号「12」に各々のネームが入り、それぞれが着用する新ユニフォームにまつわる秘話も。森保監督から新ユニフォームを手渡されたといい、「日本代表の選手に選ばれたかと思っちゃって、僕いけるんかなと思っちゃいました」と笑わせ、「着ているとやる気が出ますね。やってやろうと」と意気込んだ。

なお、JFAは「最高の景色を2026」の応援アクションとして「BLUE WING ACTION ~世界に見せよう、応援のチカラ~」を開始。サッカー日本代表の公式X・Instagramでのリアクション数、JFA公式アプリ「JFA Passport」や各地から集まった応援メッセージの数による総計を応援アクション数とし、200万を達成した場合、来年にサッカー世界一が決まる場所であるニューヨーク市街地にて、応援ムービーが放映されるという。