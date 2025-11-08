ポルトガル代表メンバー26名が発表！ C・ロナウドらが順当に選出…CL・バルサ戦で2G1Aの21歳WGが初招集

ポルトガルサッカー連盟(FPF)は7日、11月の2026年北中米ワールドカップ(W杯)欧州予選に臨む同国代表メンバーを発表した。
ここまで欧州予選で3勝1分けの無敗で首位に立つポルトガル。今月の代表ウィークでは、13日にアイルランド代表、16日にアルメニア代表とのホーム連戦を迎える。現在、2位のハンガリー代表との勝ち点差は「5」。アイルランド戦で勝利すれば、本大会出場が確定する状況だ。
そんな中、ロベルト・マルティネス監督は、クリスティアーノ・ロナウド、ヴィティーニャ、ジョアン・ネヴェスらを順当に選出。6日に行われたチャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第4節のバルセロナ戦で2ゴール1アシストの大活躍を見せたクラブ・ブルージュの21歳のウインガー、カルロス・フォルブスを初招集した。
今回招集されたポルトガル代表メンバーは以下の通り。
■ポルトガル代表メンバー
▽GK
ディオゴ・コスタ（ポルト）
ジョゼ・サ（ウォルヴァーハンプトン/イングランド）
ルイ・シルヴァ（スポルティングCP）
▽DF
ディオゴ・ダロト（マンチェスター・ユナイテッド/イングランド）
ネルソン・セメド（フェネルバフチェ/トルコ）
ジョアン・カンセロ（アル・ヒラル/サウジアラビア）
マテウス・ヌネス（マンチェスター・シティ/イングランド）
ルベン・ディアス（マンチェスター・シティ/イングランド）
ゴンサロ・イナシオ（スポルティングCP）
アントニオ・シウヴァ（ベンフィカ）
レナト・ベイガ（ビジャレアル/スペイン）
▽MF
ジョアン・パリーニャ（トッテナム/イングランド）
ルベン・ネヴェス（アル・ヒラル/サウジアラビア）
ジョアン・ネヴェス（パリ・サンジェルマン/フランス）
ヴィティーニャ（パリ・サンジェルマン/フランス）
ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド/イングランド）
ベルナルド・シウヴァ（マンチェスター・シティ/イングランド）
▽FW
ペドロ・ゴンサウヴェス（スポルティングCP）
ジョアン・フェリックス（アル・ナスル/サウジアラビア）
フランシスコ・トリンコン（スポルティングCP）
フランシスコ・コンセイソン（ユヴェントス/イタリア）
ラファエル・レオン（ミラン/イタリア）
ペドロ・ネト（チェルシー/イングランド）
カルロス・フォルブス（クラブ・ブルージュ/ベルギー）
ゴンサロ・ラモス（パリ・サンジェルマン/フランス）
クリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル/サウジアラビア）