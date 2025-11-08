ポルトガル代表メンバー26名が発表！ C・ロナウドらが順当に選出…CL・バルサ戦で2G1Aの21歳WGが初招集

ポルトガルサッカー連盟(FPF)は7日、11月の2026年北中米ワールドカップ(W杯)欧州予選に臨む同国代表メンバーを発表した。

ここまで欧州予選で3勝1分けの無敗で首位に立つポルトガル。今月の代表ウィークでは、13日にアイルランド代表、16日にアルメニア代表とのホーム連戦を迎える。現在、2位のハンガリー代表との勝ち点差は「5」。アイルランド戦で勝利すれば、本大会出場が確定する状況だ。

そんな中、ロベルト・マルティネス監督は、クリスティアーノ・ロナウド、ヴィティーニャ、ジョアン・ネヴェスらを順当に選出。6日に行われたチャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第4節のバルセロナ戦で2ゴール1アシストの大活躍を見せたクラブ・ブルージュの21歳のウインガー、カルロス・フォルブスを初招集した。

今回招集されたポルトガル代表メンバーは以下の通り。

■ポルトガル代表メンバー

▽GK

ディオゴ・コスタ（ポルト）

ジョゼ・サ（ウォルヴァーハンプトン/イングランド）

ルイ・シルヴァ（スポルティングCP）

▽DF

ディオゴ・ダロト（マンチェスター・ユナイテッド/イングランド）

ネルソン・セメド（フェネルバフチェ/トルコ）

ジョアン・カンセロ（アル・ヒラル/サウジアラビア）

マテウス・ヌネス（マンチェスター・シティ/イングランド）

ルベン・ディアス（マンチェスター・シティ/イングランド）

ゴンサロ・イナシオ（スポルティングCP）

アントニオ・シウヴァ（ベンフィカ）

レナト・ベイガ（ビジャレアル/スペイン）

▽MF

ジョアン・パリーニャ（トッテナム/イングランド）

ルベン・ネヴェス（アル・ヒラル/サウジアラビア）

ジョアン・ネヴェス（パリ・サンジェルマン/フランス）

ヴィティーニャ（パリ・サンジェルマン/フランス）

ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド/イングランド）

ベルナルド・シウヴァ（マンチェスター・シティ/イングランド）

▽FW

ペドロ・ゴンサウヴェス（スポルティングCP）

ジョアン・フェリックス（アル・ナスル/サウジアラビア）

フランシスコ・トリンコン（スポルティングCP）

フランシスコ・コンセイソン（ユヴェントス/イタリア）

ラファエル・レオン（ミラン/イタリア）

ペドロ・ネト（チェルシー/イングランド）

カルロス・フォルブス（クラブ・ブルージュ/ベルギー）

ゴンサロ・ラモス（パリ・サンジェルマン/フランス）

クリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル/サウジアラビア）