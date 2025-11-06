このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
ueda(C)Getty Images
Emma Mizuki

上田綺世＆渡辺剛フル出場のフェイエノールトが今季ELで3敗目。シュトゥットガルトに終盤2失点で敗北

【欧州・海外サッカー ニュース】ヨーロッパリーグ（EL）リーグフェーズ第4節のシュトゥットガルトvsフェイエノールトが開催。

CL・EL2025-26配信！

WOWOWオンデマンド

WOWOWでCL・ELを独占生中継！

この熱狂に乗り遅れるな。 

オンデマンドなら今すぐ視聴可能

WOWOWオンデマンド

月額2,530円(税込)

今すぐチェック

ヨーロッパリーグ（EL）リーグフェーズ第4節が6日に行われ、日本人4選手が所属するフェイエノールトはシュトゥットガルトと対戦した。

ここまで1勝2敗の26位につけるフェイエノールト。勝ち点で並ぶ30位のシュトゥットガルトのホームに乗り込み、上田綺世と渡辺剛が揃ってスタートから出場した。

序盤から拮抗し、そうチャンスも多くない展開に。フェイエノールトも13分のアニス・ハジ・ムーサにフィニッシュシーンがあったぐらいで、そのまま試合を折り返す。

後半も閉まった流れで進み、フェイエノールトは51分に上田がボックス右から右足を振り抜くシーン。58分にはGKティモン・ヴェレンロイターが冷静なストップで魅せる。

そして、フェイエノールトは62分に右からのクロスに上田が決定的なヘディングシュートを放つが、わずか右外。その後、シュトゥットガルトもチャンスを作り、攻め合う。

DFBポカール
ボーフム crest
ボーフム
BOC
シュトゥットガルト crest
シュトゥットガルト
VFB
エールディビジ
フェイエノールト crest
フェイエノールト
FEY
ズヴォレ crest
ズヴォレ
ZWO

ついに0-0で終盤に入ったが、84分にシュトゥットガルトが一歩前に。右からの折り返しにゴール前のビラル・エル・カヌースがヘッドでネットを揺らし、均衡を破る。

フェイエノールトは前のめりとなるが、90＋1分にシュトゥットガルトがカウンター。右からの折り返しをウンダフがプッシュし、勝負の行方を決した。

上田＆渡辺がフル出場したフェイエノールトは0-2で敗れ、今大会3敗目（1勝）。シュトゥットガルトは2勝2敗とした。

広告