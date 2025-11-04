10人のトッテナムがファン・デ・フェンのスーパーゴール含む4発！ 鈴木淳之介フル出場のコペンハーゲンに快勝

チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第4節が4日に行われ、鈴木淳之介が所属するコペンハーゲンはトッテナムと対戦した。

リーグフェーズ開幕から3試合を消化して15位につけるトッテナムと32位に位置するコペンハーゲンの一戦。敵地での一戦となるコペンハーゲンは鈴木が4バックの右サイドバックとして先発したが、試合を先に動かしたのはトッテナムだった。19分、シャビ・シモンズの浮き球パスから一気に裏抜けしたブレナン・ジョンソンが飛び出した相手GKをも抜き去り、ボックス右外のやや厳しい角度から先制弾を決める。

その後も得点チャンスがありながら仕留めきれず、後半に入ったトッテナムだったが、51分に自陣右からのフィードで一気に背後を抜け出したコロ・ムアニがボックス右から折り返すと、ゴール前に駆け上がったウィルソン・オドベールがダイレクトで蹴り込み、欲しかった追加点を手にした。

そんなトッテナムは57分にタックルを試みたブレナン・ジョンソンがオンフィールドレビューの末に一発退場で数的不利になるが、64分にミッキー・ファン・デ・フェンが自陣深くから中央を長い距離のドリブルで駆け上がり、そのままゴールネットを揺らすスーパープレー。試合の行方を決する3点目を奪う。

トッテナムはさらに67分にもカウンターからジョアン・パリーニャがダメ押しの4ゴール目を奪取すると、90＋1分にデイン・スカーレットが入れ替わった鈴木に後ろから倒され、PKのチャンスをゲット。だが、キッカーに名乗りを上げたリシャルリソンが不意にし、5点目とはならなかった。

それでも、トッテナムが4-0で快勝し、今大会2勝目で無敗を維持。コペンハーゲンは今大会初勝利とはならなかった。