影響力はメッシやC・ロナウド級？ ペップ、2発ハーランドに「彼はゴールが生きがい」

マンチェスター・シティが2日のプレミアリーグ第10節でボーンマスをホームに迎え撃ち、3-1で勝利。連敗阻止となる2試合ぶりの白星を手にした。

ボーンマスは開幕からわずか1敗の2位と躍進著しい相手だったが、頼れるエースのアーリング・ハーランドが17分に先制弾。25分に追いつかれたものの、33分にまたしてもハーランドが勝ち越しゴールとなる一発を決め、60分にニコ・オライリーがダメ押しゴールをマークした。

新10番のラヤン・シェルキも2アシストと存在感を光らせ、マンチェスター・Cは首位アーセナルに6ポイント差の2位に浮上。ジョゼップ・グアルディオラ監督は自チームの状態に手応えを感じているようだ。イギリス『スカイ・スポーツ』が報じた。

「我々に欠けたエネルギーが今はある。クラブ・ワールドカップ（CWC）以来はね。（開幕から）まだ10試合で、あと28試合もあるし、これから多くのことが起こるだろう。このチームに寄り添って、どんどんとよくなっているという実感を持つことが大事だ」

また、プレミアリーグ開幕から10試合で13ゴールのハーランドについても「先のスウォンジー（・シティ）戦では彼抜きで3ゴールを決めた」と充実したチーム力を強調した上で、こう評す。

「（リオネル・）メッシや、（クリスティアーノ・）ロナウドと一緒にプレーすれば、彼らの影響力はすごく大きい。もちろん、フィル（・フォーデン）や、タイアニ（・ラインデルス）らほかの選手のゴールも必要だがね」

「あの選手（ハーランド）の数字を見てほしい。間違いなくそのレベルにある。メッシや、ロナウドが15年にわたってやってのけたこととは異なるが、そのレベルだ。1点目、シュートの持ち込み方は『俺が決めてやる』という感じだ」

「それでいて、彼にはハングリー精神がある。最高レベルだ。私は何度も、彼が驚くほど指導しやすく、扱いやすい選手だと言っている」

「厳しく接するときもあるが、彼はオープンマインドでもある。彼はゴールを決めるのが生きがいとしている。90分間のプレッシャーに耐えられないときもあるが、それは普通だ」

「正直、彼がいなければ厳しかっただろう。だが、幸運にもオマル（・マーモウシュ）が復帰したり、選手がフィットした状態であり、いいことだ」