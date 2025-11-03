セリエA開幕10試合でまさかの0勝…フィオレンティーナ、ピオリ監督を解任？

フィオレンティーナが監督交代を決行か。イタリア『スカイ』が報じている。

フィオレンティーナは2日にホームで行われたレッチェとのセリエA第10節で0-1の敗戦。この結果を受け、ステファノ・ピオリ監督の進退がますます危うくなってると報じている。

首脳陣はピオリ監督と協議する見込みだが、6日に迫ったヨーロッパ・カンファレンスリーグ（ECL）リーグフェーズ第3節のマインツ戦に現体制で臨む可能性が低くなっているという。

フィオレンティーナ内ではスポーツディレクター（SD）のダニエレ・プラデ氏が退任した動きもあり、ピオリ監督の解任が現実味を帯びている模様で、3日にも発表される可能性もあるようだ。

そんなフィオレンティーナはすでに後任探しに動き、昨季までトリノを率いたパオロ・ヴァノーリ氏とコンタクト。ジェノアからの関心あるヴァノーリ氏はクラブの決断を待っているとのことだ。

昨季のフィオレンティーナはラファエレ・パッラディーノ前監督のもとでセリエA6位フィニッシュを果たしたが、ピオリ監督復帰の今季は駒で開幕から10試合で4分け6敗といまだ勝ちなしだ。

それによって、順位も降格圏の19位と低迷。立て直しが急務となっている。