前田大然が先発復帰のセルティック、リーグカップ決勝に進出！　10人のレンジャーズを延長戦の末に破る

スコティッシュ・リーグカップ準決勝が2日に行われ、セルティックとレンジャーズが対戦した。

ブレンダン・ロジャーズ前監督の電撃辞任を受けて、マーティン・オニール氏が暫定監督としてチームを率いるセルティック。稲村隼翔、山田新こそメンバーから外れたものの、前田大然が先発し、旗手怜央もベンチからスタートした。

試合は25分に動き、右CKからニアのジョニー・ケニーがヘディングシュートを叩き込み、セルティックリードに。続く38分に足裏を向ける形で相手と交錯したセロ・アースゴードが一発退場を命じられ、レンジャーズが数的不利に陥る。

だが、セルティックは数的優位を生かしきれず、追加点を奪い切れぬままハーフタイムに。後半も71分に旗手が入っても突き放せずにいると、79分にレンジャーズがPKのチャンスを掴み、ジェームズ・タヴァーニアが同点弾を決めた。

それでも、セルティックは延長戦にもつれ込んだ93分にカラム・マクレガーが強烈なミドルシュートを叩き込み、勝ち越しに成功。さらに、108分に左からの折り返しをゴール前のカラム・オスマンドが詰め、セルティックが突き放す。

110分に前田をお役御免としたセルティックは主将マクレガーのスーパーゴールなどで3-1で勝利。セント・ミレンとの対戦になる決勝進出が決定している。