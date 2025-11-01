ルヴァン杯決勝のスタメン発表！ 柏の12大会ぶり3度目Vか、広島の3大会ぶり2度目Vか

1日に国立競技場で13時5分にキックオフ予定の2025JリーグYBCルヴァンカップ決勝に先立ち、柏レイソルとサンフレッチェ広島の両チームがスタメンを発表した。
今季の明治安田J1リーグで上位争いを演じるチーム同士によるJリーグカップ決勝戦。柏が2013年以来12大会ぶり3度目の優勝、広島が2022年以来3大会ぶり2度目の優勝をかけて臨む。
以下が両チームのスタメンとなる。
■柏
▽先発メンバー
GK
25 小島亨介
DF
32 山之内佑成
42 原田亘
4 古賀太陽
2 三丸拡
MF
39 中川敦瑛
28 戸嶋祥郎
14 小屋松知哉
20 瀬川祐輔
FW
8 小泉佳穂
18 垣田裕暉
▽ベンチメンバー
GK
29
永井堅梧
DF
13 犬飼智也
26 杉岡大暉
3 ジエゴ
88 馬場晴也
MF
19 仲間隼斗
21 小西雄大
40 原川力
FW
9 細谷真大
■広島
▽先発メンバー
GK
1 大迫敬介
DF
33 塩谷司
4 荒木隼人
19 佐々木翔
MF
15 中野就斗
6 川辺駿
14 田中聡
24 東俊希
FW
9 ジャーメイン良
39 中村草太
17 木下康介
▽ベンチメンバー
GK
26 チョン・ミンギ
DF
3 山﨑大地
10 マルコス・ジュニオール
MF
13 新井直人
30 トルガイ・アルスラン
35 中島洋太朗
FW
41 前田直輝
51 加藤陸次樹
98 ヴァレール・ジェルマン