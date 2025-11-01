ルヴァン杯決勝のスタメン発表！ 柏の12大会ぶり3度目Vか、広島の3大会ぶり2度目Vか

1日に国立競技場で13時5分にキックオフ予定の2025JリーグYBCルヴァンカップ決勝に先立ち、柏レイソルとサンフレッチェ広島の両チームがスタメンを発表した。

今季の明治安田J1リーグで上位争いを演じるチーム同士によるJリーグカップ決勝戦。柏が2013年以来12大会ぶり3度目の優勝、広島が2022年以来3大会ぶり2度目の優勝をかけて臨む。

以下が両チームのスタメンとなる。

■柏

▽先発メンバー

GK

25 小島亨介

DF

32 山之内佑成

42 原田亘

4 古賀太陽

2 三丸拡

MF

39 中川敦瑛

28 戸嶋祥郎

14 小屋松知哉

20 瀬川祐輔

FW

8 小泉佳穂

18 垣田裕暉

▽ベンチメンバー

GK

29

永井堅梧

DF

13 犬飼智也

26 杉岡大暉

3 ジエゴ

88 馬場晴也

MF

19 仲間隼斗

21 小西雄大

40 原川力

FW

9 細谷真大

■広島

▽先発メンバー

GK

1 大迫敬介

DF

33 塩谷司

4 荒木隼人

19 佐々木翔

MF

15 中野就斗

6 川辺駿

14 田中聡

24 東俊希

FW

9 ジャーメイン良

39 中村草太

17 木下康介

▽ベンチメンバー

GK

26 チョン・ミンギ

DF

3 山﨑大地

10 マルコス・ジュニオール

MF

13 新井直人

30 トルガイ・アルスラン

35 中島洋太朗

FW

41 前田直輝

51 加藤陸次樹

98 ヴァレール・ジェルマン