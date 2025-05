イニエスタ、5vs5クラシコで“神戸帰還”「第二の故郷として楽しみにしていた」。日本での監督業の可能性も？「選択肢として優先的に考えている」

【欧州・海外サッカー ニュース】バルセロナやヴィッセル神戸でプレーした元スペイン代表MFアンドレス・イニエスタ氏が、『クラシコ・レジェンズ THE REMATCH 5 vs 5』開催にあたって記者会見を実施。

バルセロナやヴィッセル神戸でプレーした元スペイン代表MFアンドレス・イニエスタ氏が、『クラシコ・レジェンズ THE REMATCH 5 vs 5』開催にあたって記者会見を実施した。

昨年12月に味の素スタジアムで行われた『エル・クラシコ in 東京』で引退試合を行ったイニエスタ氏。バルセロナの劇的勝利で幕を閉じた中、今月7日に『クラシコ・レジェンズ THE REMATCH 5 vs 5』の開催が発表され、5月24日(土)、25日(日)に今度は神戸市中央区に新設の屋内アリーナ『GLION ARENA KOBE』で再びクラシコが行われることとなった。

イニエスタ氏は2年ぶりの神戸への帰還に「ものすごく楽しみにしています。今回はフットサルという形ですが、私にとってもスペシャルなイベントになることを楽しみにしております。第二の故郷としていつも神戸に戻られることを楽しみにしていたので、今回もただいまという気持ちがあります」と心境を明かした。

前回は11vs11のサッカーを実施したが、今回は新たに5vs5のフットサル形式に。「正直、プロとしては5vs5をやったことはないですが、地元に良いフットサルの会場があります。子供の頃からやっていて、サッカーと比べたら違いはあると思いますが、集まった選手たちも含めて、ダイナミックな試合、ペースの速い試合になるんじゃないかなと思います」と見どころを挙げた。

「正直、個人的にもフットサルは好きです。戦略、タクティカルの部分で違いがありますが、正直、ボールさえあれば楽しいことになると思うので、今回も楽しみながら全力も出したい。サポーターの皆さんにも楽しい時間を過ごして頂けるように、全力を尽くしたいです」

その後、話題は自身の引退後の生活や活動について。昨年10月の引退会見では、指導者になることを目標の一つに掲げていたが、現在もその取り組みを継続中。「目標として、やりたいこととして、今も変わっていなくて、監督ライセンスのプロセスを段階的に進めています。どれくらいの時間が必要かはわかりませんが、目標として一旦ライセンスはとりたいです」と語った。

将来的に「どのチームで監督をやりたいか?」と質問が飛ぶと、「今は監督ライセンスの獲得に集中して取り組んでいて、正直どこで指導すれば良いのかは考えていません。ただ、ご存じの通り、私と日本での経験や絆はあって、日本のことも選択肢として、優先的に考えています」と日本での監督業も視野に入れていることも明かした。

●開催概要

・イベント名:クラシコ・レジェンズ THE REMATCH 5vs5

・開催日程:2025年5月24日(土)・25日(日) ※2日間開催

・会場:GLION ARENA KOBE(兵庫県神戸市中央区新港町130-2)

・プログラム:

DAY1|5月24日(土):エクスペリエンスデー

ファンとレジェンドが交流できる特別イベントを実施

・ミート&グリート(選手との交流)

・TEQBALL(テックボール)トーナメント

・トークショー ほか

DAY2|5月25日(日):マッチデー

クラブの誇りをかけたリベンジマッチを開催

・「クラシコ・レジェンズ THE REMATCH」5人制サッカー(14:00キックオフ)

バルセロナ レジェンズ vs レアル・マドリー レジェンズ

・主催:NSN INC. (株式会社SPORTS&LIFE)

●出場予定レジェンド選手(一部)

今回のイベントには、欧州サッカー史に名を残す両クラブのレジェンドたちが参加予定です。その中から一部の予定選手をご紹介します。

・アンドレス・イニエスタ(元スペイン代表/バルセロナ)

・ロマーリオ(元ブラジル代表/バルセロナ)

・ハビエル・サビオラ(元アルゼンチン代表/バルセロナ)

・ペペ(元ポルトガル代表/レアル・マドリー)

・エメルソン(元ブラジル代表/レアル・マドリー)

・ファビオ・コエントラン(元ポルトガル代表/レアル・マドリー)

※上記以外にも複数のレジェンド選手が参加予定。