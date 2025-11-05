WRC第13戦ラリージャパンの放送予定・日程・視聴方法

WRC世界ラリー選手権2025 第13戦ラリージャパンが開催される。
本記事では、2025シーズン第13戦となるレースの日程、テレビ放送予定、無料視聴方法を紹介する。
WRC第13戦ラリージャパン｜日程
WRC世界ラリー選手権2025 第13戦ラリージャパンは、11月6日(木)から9日(日)に開催。愛知県と岐阜県を舞台に行われる。
SS（スペシャルステージ）と呼ばれる、交通が遮断された一般道を市販車ベースのマシンで走りタイムを競うWRC。SSは数日に渡って何本も行われ、各SSの合計タイムによって勝敗が決まる。
|日程
|イベント・ステージ
|11月6日
|シェイクダウン・SS1
|11月7日
|SS2-SS7
|11月8日
|SS8-SS14
|11月9日
|SS15-SS20・セレモニアルフィニッシュ&表彰式
WRC第13戦ラリージャパン｜放送・配信予定
WRC世界ラリー選手権2025 第13戦はテレビ放送が衛星放送の『J SPORTS 3』、ネットが『J SPORTSオンデマンド』『Amazon J SPORTS』、『ABEMA』でシェイクダウンから最終日までが配信される。
放送日
ステージ
|11/6(木)9:00-11:00
|シェイクダウン
|11/6(木)15:00-20:00
|SS1-ウェルカムショー
|11/7(金)7:05-18:30
|SS2-SS7
|11/8(土)7:15-20:30
|SS8-SS14
|11/9(日)8:30-20:00
|SS15-SS20-セレモニアルフィニッシュ
WRC世界ラリー第13戦｜無料視聴方法
前述の通り、WRC世界ラリー第13戦は衛星放送の『J SPORTS』と、ネットの『J SPORTSオンデマンド』で生中継・ライブ配信される。
『J SPORTS』はAmazonプライムビデオチャンネルから視聴可能。
▶WRC世界ラリー第13戦をAmazonで無料視聴！登録はこちらから
まずはAmazonのJ SPORTSチャンネルにアクセス
- 「ライブを観る 14日間の無料体験を始める」をタップ。
- 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
- これで登録完了！すぐに視聴開始
なお、J SPORTSオンデマンドの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。
Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。