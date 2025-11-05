このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
WRC世界ラリー13戦ラリージャパンをAmazonで無料視聴！
WRC第13戦ラリージャパンの放送予定・日程・視聴方法

WRC世界ラリー選手権2025 第13戦「ラリージャパン」の日程、テレビ放送・ネット配信予定、無料視聴方法を紹介。

WRC世界ラリー選手権2025 第13戦ラリージャパンが開催される。

本記事では、2025シーズン第13戦となるレースの日程、テレビ放送予定、無料視聴方法を紹介する。

WRC第13戦ラリージャパン｜日程

WRC世界ラリー選手権2025 第13戦ラリージャパンは、11月6日(木)から9日(日)に開催。愛知県と岐阜県を舞台に行われる。

SS（スペシャルステージ）と呼ばれる、交通が遮断された一般道を市販車ベースのマシンで走りタイムを競うWRC。SSは数日に渡って何本も行われ、各SSの合計タイムによって勝敗が決まる。

日程イベント・ステージ
11月6日シェイクダウン・SS1
11月7日SS2-SS7
11月8日SS8-SS14
11月9日SS15-SS20・セレモニアルフィニッシュ&表彰式

WRC第13戦ラリージャパン｜放送・配信予定

WRC世界ラリー選手権2025 第13戦はテレビ放送が衛星放送の『J SPORTS 3』、ネットが『J SPORTSオンデマンド』『Amazon J SPORTS』、『ABEMA』でシェイクダウンから最終日までが配信される。

放送日

ステージ

11/6(木)9:00-11:00シェイクダウン
11/6(木)15:00-20:00SS1-ウェルカムショー
11/7(金)7:05-18:30SS2-SS7
11/8(土)7:15-20:30SS8-SS14
11/9(日)8:30-20:00SS15-SS20-セレモニアルフィニッシュ

WRC世界ラリー第13戦｜無料視聴方法

前述の通り、WRC世界ラリー第13戦は衛星放送の『J SPORTS』と、ネットの『J SPORTSオンデマンド』で生中継・ライブ配信される。

『J SPORTS』はAmazonプライムビデオチャンネルから視聴可能。

▶WRC世界ラリー第13戦をAmazonで無料視聴！登録はこちらから

まずはAmazonのJ SPORTSチャンネルにアクセス

  1. 「ライブを観る 14日間の無料体験を始める」をタップ。
  2. 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
  3. これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、J SPORTSオンデマンドの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

