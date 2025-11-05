WRC第13戦ラリージャパンの放送予定・日程・視聴方法

WRC世界ラリー選手権2025 第13戦ラリージャパンが開催される。

本記事では、2025シーズン第13戦となるレースの日程、テレビ放送予定、無料視聴方法を紹介する。

WRC第13戦ラリージャパン｜日程

WRC世界ラリー選手権2025 第13戦ラリージャパンは、11月6日(木)から9日(日)に開催。愛知県と岐阜県を舞台に行われる。

SS（スペシャルステージ）と呼ばれる、交通が遮断された一般道を市販車ベースのマシンで走りタイムを競うWRC。SSは数日に渡って何本も行われ、各SSの合計タイムによって勝敗が決まる。

日程 イベント・ステージ 11月6日 シェイクダウン・SS1 11月7日 SS2-SS7 11月8日 SS8-SS14 11月9日 SS15-SS20・セレモニアルフィニッシュ&表彰式

WRC第13戦ラリージャパン｜放送・配信予定

WRC世界ラリー選手権2025 第13戦はテレビ放送が衛星放送の『J SPORTS 3』、ネットが『J SPORTSオンデマンド』『Amazon J SPORTS』、『ABEMA』でシェイクダウンから最終日までが配信される。

WRC世界ラリー第13戦｜無料視聴方法

前述の通り、WRC世界ラリー第13戦は衛星放送の『J SPORTS』と、ネットの『J SPORTSオンデマンド』で生中継・ライブ配信される。

『J SPORTS』はAmazonプライムビデオチャンネルから視聴可能。

まずはAmazonのJ SPORTSチャンネルにアクセス

「ライブを観る 14日間の無料体験を始める」をタップ。 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応 これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、J SPORTSオンデマンドの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

