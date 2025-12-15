批判を受けるアモリム監督、マンチェスター・ユナイテッドOBたちに反論「十分な情報を得ていない」

マンチェスター・ユナイテッド（プレミアリーグ）のルベン・アモリム監督が、クラブOBに反論した。

昨季リーグ戦15位でフィニッシュしたユナイテッド。今季はプレミアリーグ第15節終了時点で8位につけているが、依然としてアモリム監督の手腕には懐疑的な意見も少ないはない。

また、クラブOBからは批判を受けることも少なくなく、元イングランド代表のポール・スコールズ氏は「（アモリム監督は）クラブを理解していない」と指摘した。

これらの意見を受けてアモリム監督は「そう言われてしまうのは当然だ」と理解を示しつつも、OBがクラブの舞台裏を理解していないとも言及した。

「マンチェスター・ユナイテッドの監督として、我々が期待に応えられていないと感じているのは事実だ。特に今シーズンはもっと勝ち点を獲得すべきだ。だから、彼らの意見は当然のこととして受け止めている」

「ただ、彼らOBは十分な情報を得ていないこともあり、マンチェスター・ユナイテッドを自分たちがここで生きてきた基準、つまり常に勝利を収めてきた基準で見てしまう。だから、彼らにとって、自分たちのクラブがこのような状況にあることは理解しにくいんだ」

同監督のシステムや起用する選手についてもスコールズ氏は批判していた。それでもアモリム監督は、「勝てないことが問題だと思う」と、現状を打破できると語った。

「もちろん、改善するべき点はたくさんあるし、彼らも改善すべき点を指摘している。でも、一番の問題は勝てないことだ。勝てば、馬に乗って試合会場に向かい、簡単にプレーできる。それですべてうまくいく」

「問題は、監督としての私が十分な仕事をしていないことであり、私もそれを受け入れている。だから、それが唯一の問題なんだ。彼らにとっての問題は、マンチェスター・ユナイテッドが勝てず、本来あるべき位置にいないことだ」