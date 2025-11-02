【2025年】おすすめの動画配信サービスは？料金プラン・人気ジャンル・配信本数で徹底比較

映画、ドラマ、アニメ、スポーツ中継など、多くの映像コンテンツが動画配信サービス（VOD）で提供されている。

本記事では、おすすめの動画配信サービスについて紹介する。

作品数が多いおすすめの動画配信サービス

とにかく作品数の多さで選びたい人向けに、配信カタログの厚さやラインナップの網羅性を重視してピックアップ。総配信本数には見放題と都度課金(レンタル/購入)が混在する場合があるため、見放題本数とレンタル本数の内訳、付帯特典(毎月ポイント付与、雑誌読み放題など)も合わせて判断材料にする。

見放題作品数は37万本以上。毎月付与される1,200円相当のポイントで最新映画のレンタルや電子書籍の購入に充当でき、雑誌読み放題も加わるため、動画だけでなく活字コンテンツまで横断的に楽しめる。映画・ドラマ・アニメ・韓流・ドキュメンタリーの幅が広く、話題作の配信開始が早い傾向。ダウンロード視聴や複数デバイス対応、ユーザープロフィール分けなど基本機能も充実している。

強み：見放題の母数が多い、最新作レンタルにポイント活用、雑誌読み放題

注意点：月額はやや高め。レンタル作品は別料金

こんな人に：毎日何かを観たい、映画や国内外ドラマを幅広く消化したい、雑誌も読む

強み：アニメ特化で網羅性が高い、価格が安い、視聴補助機能が豊富

注意点：実写映画や海外ドラマなど総合ジャンルは非対象

こんな人に：アニメ中心、旧作から最新まで広く漁りたい、コスパ重視

映画・ドラマ・アニメなど幅広い総合カタログに加え、Amazonプライム会員特典の一部として追加料金なしで視聴できるのが魅力。月額600円(税込)または年額5,900円(税込)で、配送特典や音楽、写真ストレージなども併用できるため日常使いのコスパが高い。独占配信やオリジナル作品も増加傾向。対象外のレンタル/購入作品もあるため、見放題対象での絞り込み活用がおすすめ。

強み：日常使いのコスパが高い、オリジナルや独占が増加、家族利用と相性が良い

注意点：見放題とレンタルが混在。作品によって配信期間が変わる

こんな人に：買い物も音楽も含めてお得に使いたい、幅広いジャンルをライトに楽しみたい

サービス名 月額料金(税込) 無料体験 特徴 Netflix 広告つきスタンダード：890円

スタンダード：1,590円

dアニメストア 550円 31日間 アニメ特化型、配信数5,500本以上、倍速・ダウンロード対応で利便性高

料金が安いおすすめの動画配信サービス

コストパフォーマンスを最優先する人に向けて、月額1,000円以下で利用できる高品質な動画配信サービスを厳選。月額料金だけでなく、無料体験の有無、特典の充実度、視聴可能な作品ジャンルも総合的にチェックすることで、費用以上の満足度を得られるサービスを選びやすくなる。以下の4サービスは、いずれもコスパ面で高評価を得ている定番VODだ。

月額600円(税込)(学生は300円(税込))という圧倒的な低価格で、映画・ドラマ・アニメなど多彩な作品を楽しめる定番VOD。30日間の無料体験があり、プライム会員特典として配送無料や音楽聴き放題、電子書籍の一部読み放題なども付帯。4K対応作品も多く、価格以上の価値を感じられるコスパ最強サービス。オリジナル作品や独占配信も増えており、エンタメも日常生活も1つのサブスクで完結する利便性が魅力。

強み：圧倒的なコスパ、他のプライム特典付き、4K作品多数

注意点：見放題とレンタル作品が混在、配信期間が変わる場合あり

こんな人に：とにかく安くたくさん観たい、Amazonユーザー、家族で共有したい人

強み：アニメ特化で網羅性が高い、価格が安い、視聴補助機能が豊富

注意点：実写映画や海外ドラマなど総合ジャンルは非対象

こんな人に：アニメ中心、旧作から最新まで広く漁りたい、コスパ重視

ABEMAが提供する有料プラン。2024年10月から広告つきライトプラン(月額580円(税込))が登場し、従来のプレミアム(月額1,080円(税込))と併用展開中。格闘技、麻雀、K-POPライブ、バラエティなど独自コンテンツが豊富で、オリジナル番組の数も年々増加している。追っかけ再生や倍速再生、コメント非表示機能なども充実し、広告なしで快適な視聴環境を提供。

強み：格闘技やK-POP、麻雀など独自ジャンルに強い、広告なしで快適

注意点：映画やドラマ作品数は他サービスより少なめ

こんな人に：格闘技ファン、韓流好き、オリジナルバラエティを楽しみたい人

サービス名 月額料金(税込) 無料体験 特徴 Netflix 広告つきスタンダード：890円

スタンダード：1,590円

dアニメストア 550円 31日間 アニメ特化型、配信数6,000本以上、倍速・ダウンロード対応で利便性高

ジャンル幅広く網羅しているおすすめの動画配信サービス

映画・ドラマ・アニメ・バラエティなど、多彩なジャンルを1つのプラットフォームで楽しみたい人向けに、総合型VODを紹介。複数のデバイスで利用できる利便性と、幅広いコンテンツの網羅性が魅力。家族で共有できるサービスや、オリジナル作品を積極展開しているサービスも多い。

Netflix

世界190か国以上で展開するグローバルVOD。映画・ドラマ・アニメなど、独占オリジナル作品が豊富で「全作品見放題」スタイルが魅力。最高画質4KとDolby Atmos音声に対応するプレミアムプランも用意され、映像・音質ともにトップクラス。最大5つのプロフィール設定が可能で、家族やカップルでの共有にも最適。ユーザーの視聴履歴に基づいたレコメンド精度も高く、世界基準のエンタメ体験が得られる。

強み：全作品見放題、オリジナル作品が豊富、グローバル展開

注意点：無料体験なし、作品によって配信終了時期あり

こんな人に：海外ドラマ・映画中心に観たい、オリジナル作品を追いたい、家族で共有したい人

月額たったの600円(税込)、学生なら300円(税込)という破格の料金で、映画・ドラマ・アニメをはじめとした幅広いジャンルの作品を楽しめるAmazonの定番動画配信サービス。初回登録者には30日間の無料体験期間が付いており、気軽に試せるのも魅力のひとつ。プライムビデオは映像コンテンツだけでなく、プライム会員としての特典(送料無料サービス、音楽の聴き放題、対象電子書籍の読み放題など)もまとめて受けられるのが大きな強み。4K対応タイトルも揃っており、高画質での視聴にも対応している。また、Amazon独自のオリジナルコンテンツや他では見られない独占配信作品も増加中。動画視聴にとどまらず、日常生活をサポートするサブスクリプションとして、多方面でコストパフォーマンスの高さを実感できる万能型サービスです。

強み：圧倒的なコスパ、他のプライム特典付き、4K作品多数

注意点：見放題とレンタル作品が混在、配信期間が変わる場合あり

こんな人に：とにかく安くたくさん観たい、Amazonユーザー、家族で共有したい人

映画・ドラマ・アニメ・ドキュメンタリーなど幅広いジャンルを網羅する国内最大級のVOD。特に韓国・中国などアジア圏のドラマや映画が充実しており、K-POP番組や舞台映像、韓流バラエティも多数配信。Paraviとの統合により、TBS・テレビ東京系の人気ドラマやバラエティも視聴可能になった。毎月1,200円分のポイントが付与され、新作映画のレンタルや電子書籍の購入にも利用できるため、総合的なエンタメ体験を提供する。

強み：見放題本数37万本以上、韓国・アジア作品に強い、毎月ポイント付与

注意点：月額料金は高め、レンタル作品は別途課金

こんな人に：韓国ドラマ・映画好き、最新作をすぐ観たい、雑誌や電子書籍も利用したい人

日本テレビ系列のドラマやバラエティ番組を中心に、海外ドラマや映画も豊富に揃う総合型VOD。月額1,026円(税込)で全作品が見放題。英語字幕に対応しており、語学学習目的でも活用できる。見逃し配信や倍速再生、オープニングスキップ機能など、視聴を快適にする機能が充実。「日テレ」系の作品ファンや国内ドラマ・バラエティをよく観るユーザーにおすすめ。

強み：日テレ系番組に強い、海外ドラマも豊富、英語字幕対応

注意点：オリジナル作品は少なめ、他局のドラマは配信対象外

こんな人に：日テレドラマ・バラエティが好き、海外ドラマも観たい、字幕で英語学習したい人

サービス名 月額料金(税込) 無料体験 特徴 Netflix 広告つきスタンダード：890円

スタンダード：1,590円

Hulu 1,026円 なし 日テレ系ドラマ・バラエティが充実、海外ドラマも豊富、英語字幕対応、見逃し配信・倍速再生機能あり

アニメ特化型(アニメ・2.5次元・特撮ファン向け)のおすすめ動画配信サービス

アニメ・声優・舞台など、二次元カルチャーを中心に楽しみたい人におすすめの特化型VODサービスを紹介。アニメ特化型は総合型に比べて料金が安く、作品検索や倍速再生など視聴に特化した機能も充実。アニメファンならではのニーズに応える3サービスをピックアップ。

アニメ専門の見放題サービス。月額550円(税込)で6,000本以上のアニメ・舞台関連作品を配信。TVアニメだけでなく、深夜アニメ、OVA、劇場版、2.5次元舞台など幅広いジャンルを網羅。倍速再生、オープニングスキップ、ジャンル検索機能などアニメ視聴に特化した機能性が魅力。放送中の最新作から旧作までカバーしており、アニメファンなら満足度は抜群。

強み：月額550円の安さ、配信数6,000本超、機能面が充実

注意点：アニメ以外のジャンルは非対象

こんな人に：深夜アニメ・旧作を掘りたい人、アニメ中心で観たい人

DMMが展開する新しい動画配信サービス。月額550円(税込)でアニメはもちろん、2.5次元舞台、特撮、グラビア、バラエティまで幅広く視聴可能。DMMオリジナルコンテンツも多数あり、他社にはないジャンルの深掘りができる。さらに電子書籍サービス「DMMブックス」との連携もあり、ポイント還元やキャンペーンも豊富。コストを抑えつつ幅広く楽しみたいユーザーに最適。

強み：月額550円でアニメ＋特撮＋舞台が見放題、オリジナル作品あり

注意点：新作ラインナップは他社より遅れる場合あり

こんな人に：アニメ以外にも舞台や特撮を観たい人、DMM会員

バンダイチャンネル

バンダイナムコグループが運営する老舗アニメ専門チャンネル。月額1,100円(税込)で旧作から最新作まで幅広く視聴でき、『機動戦士ガンダム』シリーズをはじめとしたバンダイ系アニメが充実。見放題プランに加えて、都度課金のレンタル購入も可能で、観たい作品だけを選ぶ柔軟な使い方もできる。ガンダムシリーズやロボットアニメ好きに根強い人気を誇る。

強み：バンダイ作品中心、ガンダムシリーズが網羅、課金併用可

注意点：料金は他のアニメ特化型より高め

こんな人に：ガンダム・サンライズ系アニメファン、ロボットアニメ好き

サービス名 月額料金(税込) 無料体験 特徴 dアニメストア 550円 31日間 アニメ特化型、6,000本以上の配信数、倍速・スキップ機能が充実 DMM TV 550円 14日間 アニメ・2.5次元・特撮・グラビアなど幅広いジャンル、DMMブックス連携あり バンダイチャンネル 1,100円 なし ガンダムシリーズなどバンダイ作品中心、見放題＋課金レンタル併用可能

韓流・アジアドラマ特化型(K-POP・韓国映画・華流作品を中心)のおすすめ動画配信サービス

韓国ドラマやK-POP、華流ドラマなど、アジア圏のエンタメを中心に楽しみたい人におすすめの動画配信サービス。韓流ファン向けの独占・最速配信タイトルや音楽コンテンツも豊富で、トレンドの韓国ドラマから名作映画まで幅広く視聴できるラインナップが魅力。

NTTドコモが提供する動画配信サービス。韓国ドラマやK-POP、華流作品に特化しており、独占・最速配信タイトルが豊富。月額990円(税込)で18万本以上のコンテンツを楽しめるうえ、無料プランも用意されている。オリジナル番組やバラエティも多く、韓流ファンには見逃せない充実のラインナップを誇る。スマホ・PC・テレビなど複数デバイスに対応し、ユーザーインターフェースも直感的で使いやすい。

強み：独占・最速配信が多い、18万本以上の大規模カタログ、無料プランあり

注意点：無料プランでは視聴制限や広告あり

こんな人に：韓流・華流作品を中心に観たい人、K-POPファン、ドコモユーザー

総合型ながらアジア圏作品の充実度が国内トップクラス。韓国ドラマ、K-POP番組、華流ドラマ、舞台映像などKカルチャー全般を幅広くカバー。Paraviとの統合により、韓国バラエティ番組の取り扱いも拡大。毎月1,200ポイントが付与され、新作レンタルや電子書籍にも利用できるため、アジアコンテンツを中心に幅広く楽しめるオールラウンダー型サービス。

強み：アジア圏コンテンツが豊富、韓流・華流・K-POP番組も配信、毎月ポイント付与

注意点：月額料金がやや高め、レンタル作品は別料金

こんな人に：韓国ドラマやバラエティを中心に、幅広く観たい人

サービス名 月額料金(税込) 無料体験 特徴 Lemino 990円 31日間 韓国ドラマ・K-POP・華流作品が充実、18万本以上、無料プランあり U-NEXT 2,189円 31日間 アジア作品が豊富、Paravi統合で韓流・K-POP番組も拡充、毎月1,200ポイント付与

スポーツ特化型(ライブ中継・競技別専門サービス)のおすすめ動画配信サービス

サッカー、野球、格闘技、モータースポーツなど、特定ジャンルのスポーツを中心に配信する特化型VODを紹介。試合中継に加え、ハイライト、ドキュメンタリー、特集番組などの二次コンテンツも充実。リアルタイム視聴だけでなく見逃し配信にも対応しており、スポーツファンに最適なラインナップが揃っている。

サッカー(Jリーグ、プレミアリーグ、セリエA、ラ・リーガなど)をはじめ、F1、プロ野球、NBAなど年間1万試合以上を中継するスポーツ専門VOD。月額4,200円(税込)の定額制で、世界中の主要スポーツを網羅。見逃し配信やハイライト番組、ドキュメンタリーも豊富で、試合を多角的に楽しめる。1つのアカウントで複数デバイス視聴が可能なため、家族利用にも向いている。

強み：Jリーグ・欧州サッカー・F1・野球など多ジャンル対応、年間1万試合超

注意点：月額料金は高め、同時視聴は制限あり

こんな人に：複数のスポーツを1つのサービスで観たい人、海外リーグファン

U-NEXTの追加オプションとして提供されるサッカー専門パック。プレミアリーグの日本独占配信をはじめ、ラ・リーガ全試合、エールディビジなど欧州主要リーグを網羅。月額2,600円(税込)で加入日から1か月間見放題。U-NEXT本体との連携により、サッカー以外の映画やドラマ、アニメも同時に楽しめる。海外サッカーを中心に観たいユーザーにおすすめのパッケージ。

強み：プレミアリーグ独占、ラ・リーガ全試合、欧州主要リーグ対応

注意点：U-NEXT本体の契約が必要、スポーツ以外の追加は別料金

こんな人に：欧州サッカー、特にプレミアリーグファン、複数リーグを追いたい人

格闘技(RIZIN、K-1)、麻雀(Mリーグ)、K-POPライブなど、ライブコンテンツに強みを持つ動画配信サービス。月額580円～1,080円(税込)で、プレミアム会員になると広告非表示、過去アーカイブ視聴、追っかけ再生、倍速再生などの機能が利用可能。特にRIZINやK-1などの大会中継を楽しみたいファンから支持が高く、スポーツ＋エンタメの両軸で楽しめる。

強み：格闘技・麻雀・K-POPライブなどライブジャンルに強い、広告なしで快適

注意点：一部コンテンツはPPV(ペイ・パー・ビュー)形式

こんな人に：RIZIN・K-1などの格闘技ファン、ライブ中心のコンテンツが好きな人

サービス名 月額料金(税込) 無料体験 特徴 DAZN 4,200円 なし Jリーグ・F1・野球・NBAなど年間1万試合以上、見逃し・ハイライト対応 U-NEXTサッカーパック 2,600円 なし プレミアリーグ独占、ラ・リーガ全試合、欧州主要リーグ網羅、U-NEXT連携 ABEMAプレミアム 580円～1,080円 なし 格闘技・麻雀・K-POPライブ中心、広告なしで快適、アーカイブ視聴可能

