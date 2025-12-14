このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
kashima(C)Getty Images
RON

大会別の内訳は？ 2025年のJリーグ、総入場者数が過去最多の1300万人超え

【国内サッカー・Jリーグ ニュース】Jリーグの2025シーズン全日程が終了。入場者数が過去最多を記録。

DMM TVは14日間無料体験可能

DMMプレミアム

DMM TVはアニメ・映画・ドラマに加えて、オリジナル作品を多数配信！

DMMプレミアムは14日無料体験で視聴可能！

DMMプレミアム会員のみ視聴可能

14日間無料トライアルあり

今すぐ登録

Jリーグは14日、2025シーズンの年間総入場者数が過去最多を更新したことを発表した。

14日に行われた明治安田J2昇格プレーオフ2025決勝とJ3・JFL入れ替え戦が終了したことで、2025シーズンのJリーグの全日程が終了した。

Jリーグは今シーズンにおける年間総入場者数が13,503,210人（前年比：108％）となったことを発表。Jリーグ史上初めて1300万人を突破し、昨季の12,540,265人を上回り、過去最多を更新した。また、全体の平均入場者数も2024年の水準を超え、史上初めて1万1000人を上回っている。

入場者数の詳細は以下のとおり。

■2025明治安田J1リーグ（380試合）

入場者数：8,073,557

平均入場者数：21,246

■2025明治安田J2リーグ（380試合）

入場者数：3,377,480

平均入場者数：8,888

■2025明治安田J3リーグ（380試合）

入場者数：1,428,621

平均入場者数：3,760

■2025Jリーグ YBC ルヴァンカップ（69試合）

入場者数：498,850

平均入場者数：7,230

■FUJIFILM SUPER CUP2025

入場者数：53,343

■明治安田J1昇格プレーオフ2025（3試合）

入場者数：46,095

平均入場者数：15,365

■明治安田J2昇格プレーオフ2025（3試合）

入場者数：8,003

平均入場者数：2,668

■2025J3・JFL入れ替え戦（2試合）

入場者数：17,261

平均入場者数：8,631

■合計（1,218試合）

入場者数：13,503,210

平均入場者数：11,086

広告

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0