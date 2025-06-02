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香港遠征に挑むU-20Jリーグ選抜が発表！井原正巳監督の下、名和田我空や亀田歩夢らが招集！

日本U20

【国内サッカー・Jリーグ ニュース】Jリーグは、6月4日からホンコン・チャイナにて行われるU-20Jリーグ選抜の活動に参加する選手とスタッフ陣を発表した。

Jリーグは、6月4日からホンコン・チャイナにて行われるU-20Jリーグ選抜の活動に参加する選手とスタッフ陣を発表した。

本活動はポストユース年代の選手育成・強化などを目的に、日本サッカー協会（JFA）とJリーグが協働して行うもので、今回はホンコン・チャイナで開催される国際大会「International Youth Invitational Football Cup at KTSP June2025」へ出場する。

選抜メンバー及びスタッフ、スケジュール等は以下の通りだ。

以下に続く

■U-20 Jリーグ選抜 参加選手一覧

GK 小林 将天 FC東京 2005/9/20

次の試合

GK 内山 翔太 アルビレックス新潟 2006/11/9

DF 飯田 陸斗 京都サンガF.C. 2005/8/19

DF 千葉 虎士 モンテディオ山形 2005/12/27

DF 野田 裕人 川崎フロンターレ 2006/4/5

DF 田所 莉旺 V・ファーレン長崎 2006/4/8

DF 本多 康太郎 湘南ベルマーレ 2006/5/20

MF 碇 明日麻 水戸ホーリーホック 2005/7/27

MF 揚石 琉生 栃木SC 2006/2/18

MF 保坂 知希 ヴァンフォーレ甲府 2006/5/25

MF 南 創太 ベガルタ仙台 2006/6/15

MF 名和田 我空 ガンバ大阪 2006/7/29

MF 安藤 陸登 テゲバジャーロ宮崎 2006/8/8

MF 嶋本 悠大 清水エスパルス 2006/10/26

MF 亀田 歩夢 カターレ富山 2006/12/19

FW安野 匠 ベガルタ仙台 2006/4/8

FW 杉浦 駿吾 名古屋グランパス 2006/5/14

FW ワッド・モハメッド・サディキ FC琉球 2006/5/29

■U-20 Jリーグ選抜スタッフ

団長 小林 祐三 氏（Jリーグ 企画戦略ダイレクター）

監督 井原 正巳 氏（フリー）

コーチ 菊地 直哉 氏（サガン鳥栖）

GKコーチ 佐藤 洋平 氏（U-22 日本代表 GK コーチ）

フィジカルコーチ 中村 大輔 氏（JFA フィジカルフィットネスプロジェクト）

テクニカルスタッフ 梁 允虎 氏（FC町田ゼルビア）

■活動概要

・日程：2025年6月4日（水）～6月9日（月）

・大会名： International Youth Invitational Football Cup at KTSP June 2025

・出場チーム： U-20 Jリーグ選抜、U-20 ホンコン・チャイナ代表、マラガ CF U-20、U-18 湖北選抜

・大会方式： 4チームによるトーナメント方式

■スケジュール

6月4日（水）： トレーニング

6月5日（木）： トレーニング

6月6日（金）： 準決勝 16 時キックオフ vs. マラガ CF U-20（Kai Tak Youth Sports Ground）

6月7日（土）： トレーニング

6月8日（日）： 決勝 15 時 30 分キックオフ or 3 位決定戦 12 時キックオフ（Kai Tak Youth Sports Ground）

※時間はすべて現地時間

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