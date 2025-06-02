Jリーグは、6月4日からホンコン・チャイナにて行われるU-20Jリーグ選抜の活動に参加する選手とスタッフ陣を発表した。
本活動はポストユース年代の選手育成・強化などを目的に、日本サッカー協会（JFA）とJリーグが協働して行うもので、今回はホンコン・チャイナで開催される国際大会「International Youth Invitational Football Cup at KTSP June2025」へ出場する。
選抜メンバー及びスタッフ、スケジュール等は以下の通りだ。
■U-20 Jリーグ選抜 参加選手一覧
GK 小林 将天 FC東京 2005/9/20
GK 内山 翔太 アルビレックス新潟 2006/11/9
DF 飯田 陸斗 京都サンガF.C. 2005/8/19
DF 千葉 虎士 モンテディオ山形 2005/12/27
DF 野田 裕人 川崎フロンターレ 2006/4/5
DF 田所 莉旺 V・ファーレン長崎 2006/4/8
DF 本多 康太郎 湘南ベルマーレ 2006/5/20
MF 碇 明日麻 水戸ホーリーホック 2005/7/27
MF 揚石 琉生 栃木SC 2006/2/18
MF 保坂 知希 ヴァンフォーレ甲府 2006/5/25
MF 南 創太 ベガルタ仙台 2006/6/15
MF 名和田 我空 ガンバ大阪 2006/7/29
MF 安藤 陸登 テゲバジャーロ宮崎 2006/8/8
MF 嶋本 悠大 清水エスパルス 2006/10/26
MF 亀田 歩夢 カターレ富山 2006/12/19
FW安野 匠 ベガルタ仙台 2006/4/8
FW 杉浦 駿吾 名古屋グランパス 2006/5/14
FW ワッド・モハメッド・サディキ FC琉球 2006/5/29
■U-20 Jリーグ選抜スタッフ
団長 小林 祐三 氏（Jリーグ 企画戦略ダイレクター）
監督 井原 正巳 氏（フリー）
コーチ 菊地 直哉 氏（サガン鳥栖）
GKコーチ 佐藤 洋平 氏（U-22 日本代表 GK コーチ）
フィジカルコーチ 中村 大輔 氏（JFA フィジカルフィットネスプロジェクト）
テクニカルスタッフ 梁 允虎 氏（FC町田ゼルビア）
■活動概要
・日程：2025年6月4日（水）～6月9日（月）
・大会名： International Youth Invitational Football Cup at KTSP June 2025
・出場チーム： U-20 Jリーグ選抜、U-20 ホンコン・チャイナ代表、マラガ CF U-20、U-18 湖北選抜
・大会方式： 4チームによるトーナメント方式
■スケジュール
6月4日（水）： トレーニング
6月5日（木）： トレーニング
6月6日（金）： 準決勝 16 時キックオフ vs. マラガ CF U-20（Kai Tak Youth Sports Ground）
6月7日（土）： トレーニング
6月8日（日）： 決勝 15 時 30 分キックオフ or 3 位決定戦 12 時キックオフ（Kai Tak Youth Sports Ground）
※時間はすべて現地時間