東アジアの強豪クラブが出場する国際バスケットボールリーグ「東アジアスーパーリーグ（EASL／East Asia Super League）」が、10月8日(水)に開幕した。

本記事では、「東アジアスーパーリーグ（EASL／East Asia Super League）」に出場するアルバルク東京の試合日程・視聴方法を紹介する。

アルバルク東京の日程

東アジアスーパーリーグ｜出場チーム一覧

グループA グループB グループC 宇都宮ブレックス（日本） 琉球ゴールデンキングス（日本） アルバルク東京（日本） 台北富邦ブレーブス（チャイニーズ・タイペイ） 桃園パウイアンパイロッツ（チャイニーズ・タイペイ） 昌原LGセイカーズ（韓国） ソウルSKナイツ（韓国） メラルコ・ボルツ（フィリピン） ニュータイペイキングス（チャイニーズ・タイペイ） 香港イースタン（香港） マカオ・ブラックベアーズ（マカオ） ザック・ブロンコス（モンゴル）

東アジアスーパーリーグ｜テレビ放送・ネット配信予定

2025-26シーズンの東アジアスーパーリーグは、U-NEXTで全試合を独占ライブ配信。日本チームの試合は全て日本語実況・解説付きで配信される。

EASLはU-NEXTが全試合独占ライブ配信！31日間無料トライアルで視聴可能

U-NEXT

「東アジアスーパーリーグ」はネット『U-NEXT』が配信する。

見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。見逃し配信も見放題プランで視聴できる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本記事の情報は2025年10月時点のものです。配信される試合は変更となる可能性がります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください