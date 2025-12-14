東アジアの強豪クラブが出場する国際バスケットボールリーグ「東アジアスーパーリーグ（EASL／East Asia Super League）」が、10月8日(水)に開幕した。
本記事では、「東アジアスーパーリーグ（EASL／East Asia Super League）」に出場するアルバルク東京の試合日程・視聴方法を紹介する。
アルバルク東京の日程
|日程
|対戦相手
|放送・配信
|2025年10月8日19:10
|●69-84 ザック・ブロンコス
|U-NEXT
|2025年10月22日20:10
|○107-89 ニュータイペイキングス
|U-NEXT
|2025年12月17日19:10
|昌原LGセイカーズ
|U-NEXT
|2026年1月21日19:10
|昌原LGセイカーズ
|U-NEXT
|2026年2月4日19:10
|ニュータイペイキングス
|U-NEXT
|2026年2月11日20:10
|ザック・ブロンコス
|U-NEXT
東アジアスーパーリーグ｜出場チーム一覧
|グループA
|グループB
|グループC
|宇都宮ブレックス（日本）
|琉球ゴールデンキングス（日本）
|アルバルク東京（日本）
|台北富邦ブレーブス（チャイニーズ・タイペイ）
|桃園パウイアンパイロッツ（チャイニーズ・タイペイ）
|昌原LGセイカーズ（韓国）
|ソウルSKナイツ（韓国）
|メラルコ・ボルツ（フィリピン）
|ニュータイペイキングス（チャイニーズ・タイペイ）
|香港イースタン（香港）
|マカオ・ブラックベアーズ（マカオ）
|ザック・ブロンコス（モンゴル）
東アジアスーパーリーグ｜テレビ放送・ネット配信予定
2025-26シーズンの東アジアスーパーリーグは、U-NEXTで全試合を独占ライブ配信。日本チームの試合は全て日本語実況・解説付きで配信される。
EASLはU-NEXTが全試合独占ライブ配信！31日間無料トライアルで視聴可能
U-NEXT
「東アジアスーパーリーグ」はネット『U-NEXT』が配信する。
見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。見逃し配信も見放題プランで視聴できる。
U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- U-NEXT公式「EASL」特設ページにアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
- 登録完了！
- あとは視聴するだけ！
※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)
※本記事の情報は2025年10月時点のものです。配信される試合は変更となる可能性がります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください