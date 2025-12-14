このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
alvark tokyo logo(C)Alvark Tokyo
【EASL】アルバルク東京戦はU-NEXT独占！31日間無料トライアルで視聴
GOAL

アルバルク東京のEASL試合日程・放送/配信予定・視聴方法

2025-26シーズンの国際バスケットボールリーグ「EASL（East Asia Super League）」に出場するアルバルク東京の試合日程、視聴方法を紹介。

東アジアバスケットボールリーグEASL

U-NEXTで全試合独占ライブ配信！宇都宮、琉球、A東京が出場

東アジアの強豪クラブが出場する国際バスケットボールリーグ「東アジアスーパーリーグ（EASL／East Asia Super League）」が、10月8日(水)に開幕した。

東アジアスーパーリーグ（EASL）をU-NEXT見放題プランで視聴可能31日間無料トライアルに登録

本記事では、「東アジアスーパーリーグ（EASL／East Asia Super League）」に出場するアルバルク東京の試合日程・視聴方法を紹介する。

アルバルク東京の日程

日程対戦相手放送・配信
2025年10月8日19:10●69-84 ザック・ブロンコスU-NEXT
2025年10月22日20:10○107-89 ニュータイペイキングスU-NEXT
2025年12月17日19:10昌原LGセイカーズU-NEXT
2026年1月21日19:10昌原LGセイカーズU-NEXT
2026年2月4日19:10ニュータイペイキングスU-NEXT
2026年2月11日20:10ザック・ブロンコスU-NEXT

東アジアスーパーリーグ｜出場チーム一覧

グループAグループBグループC
宇都宮ブレックス（日本）琉球ゴールデンキングス（日本）アルバルク東京（日本）
台北富邦ブレーブス（チャイニーズ・タイペイ）桃園パウイアンパイロッツ（チャイニーズ・タイペイ）昌原LGセイカーズ（韓国）
ソウルSKナイツ（韓国）メラルコ・ボルツ（フィリピン）ニュータイペイキングス（チャイニーズ・タイペイ）
香港イースタン（香港）マカオ・ブラックベアーズ（マカオ）ザック・ブロンコス（モンゴル）

東アジアスーパーリーグ｜テレビ放送・ネット配信予定

2025-26シーズンの東アジアスーパーリーグは、U-NEXTで全試合を独占ライブ配信。日本チームの試合は全て日本語実況・解説付きで配信される。

EASLはU-NEXTが全試合独占ライブ配信！31日間無料トライアルで視聴可能

easl u-nextU-NEXT

「東アジアスーパーリーグ」はネット『U-NEXT』が配信する。

見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。見逃し配信も見放題プランで視聴できる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. U-NEXT公式「EASL」特設ページにアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了！
  5. あとは視聴するだけ！

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)
※本記事の情報は2025年10月時点のものです。配信される試合は変更となる可能性がります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください

