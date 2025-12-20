途中出場の三笘薫が積極仕掛けも…ブライトンがサンダーランドとドロー

プレミアリーグ第17節のブライトン対サンダーランドが20日に開催された。

ここまで勝ち点23で10位のブライトンと、同26で8位のサンダーランドが対戦。負傷明けから前節のリヴァプール戦で途中出場して復帰したブライトンの三笘薫は今回の一戦、ベンチスタートとなった。

前半は一進一退の攻防が繰り広げられる。ボール保持しながらブロビーへのロングボールも活用するサンダーランドに対し、ブライトンは右サイドのミンテのスピードを使いながらの速攻をベースに応戦する。

そんな中、44分にはサンダーランドにチャンス。フィードをバイタルエリアで収めたブロビーがボックス内に入りながら右足を振る。これが枠を捉えたが、コースが甘くGKフェルブルッヘンのセーブに遭った。

0-0で迎えた後半、サンダーランドは立ち上がりの47分、ルフェーが左サイドからクロスを入れると、正面で合わせたアルデレーテがヘッド。これが枠を捉えるが、GKフェルブルッヘンに触られたボールはバーに弾かれた。

対するブライトンは、63分に三笘が左ウイングとして途中出場。その三笘は積極的にボールを受け、味方との連係から左サイドで攻め手になるが、決定機創出までには至らない。

終盤にかけてはホームのブライトンがサンダーランドを押し込むが、正面からアヤリが放ったシュートがGKの正面を突くなど、最後までゴールを奪うことができず、そのまま0-0で試合終了。両チームが勝ち点を分け合っている。