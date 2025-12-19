明治安田J2・J3百年構想リーグの各節対戦カードが決定！気になる地域リーグラウンド開幕戦のカードは？

明治安田J2・J3百年構想リーグの地域リーグラウンドの各節対戦カードが決定した。

来年2月から来年6月まで行われる明治安田J2・J3百年構想リーグ。J2とJ3はEAST-AとEAST-B、WETS-AとWEST-Bの4グループに分かれて戦う。

Jリーグは19日に同大会の対戦カードを発表。第1節ではJ2昇格の栃木シティがベガルタ仙台と対戦するほか、J3に昇格したレイラック滋賀FCは大分トリニータと激突する。

また、地域リーグラウンドの後に行われるプレーオフラウンド第1戦、第2戦のホーム、アウェイ組み合わせも決まった。第1戦はEAST-A、WEST-AがホームクラブとしてEAST-A対EAST-B、WEST-A対WEST-Bの組み合わせで開催。第2戦では、地域リーグラウンドでの勝点がより多いクラブをホームクラブとして、第1戦の勝利クラブ同士、敗戦クラブ同士で対戦する。（各グループ同順位同士4クラブでの開催）

そのほかにも注目の一戦が目白押しの地域リーグラウンド第1節は以下の通り。

■明治安田J2・J3百年構想リーグ、地域リーグラウンド第1節

●EAST-A第1節（開催日2月7日or8日）

栃木SC vs. ヴァンラーレ八戸

栃木シティ vs. ベガルタ仙台

横浜FC vs. モンテディオ山形

湘南ベルマーレ vs. ブラウブリッツ秋田

SC相模原 vs. ザスパ群馬

●EAST-B第1節（開催日2月7日or8日）

いわきFC vs. 北海道コンサドーレ札幌

RB大宮アルディージャ vs. 松本山雅FC

ヴァンフォーレ甲府 vs. 福島ユナイテッドFC

ジュビロ磐田 vs. AC長野パルセイロ

藤枝MYFC vs. FC岐阜

●WEST-A第1節（開催日2月7日or8日）

FC大阪 vs. カマタマーレ讃岐

奈良クラブ vs. 徳島ヴォルティス

愛媛FC vs. アルビレックス新潟

FC今治 vs. ツエーゲン金沢

高知ユナイテッドSC vs. カターレ富山

●WEST-B第1節（開催日2月7日or8日）

ギラヴァンツ北九州 vs. ガイナーレ鳥取

ロアッソ熊本 vs. レノファ山口FC

大分トリニータ vs. レイラック滋賀FC

鹿児島ユナイテッドFC vs. テゲバジャーロ宮崎

FC琉球 vs. サガン鳥栖