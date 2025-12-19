豪華報酬をゲットしよう！『J.LEAGUE FANTASY CARD』の事前登録受付と各種キャンペーンが開始

『J.LEAGUE FANTASY CARD』の事前登録受付および各種キャンペーンが開始された。

株式会社マイネットは19日、Jリーグと協業してリリースする新サービス『J.LEAGUE FANTASY CARD』のサービスローンチに向け、18日に事前登録キャンペーンの開始、プロモーションビデオ（PV）の初公開、そしてコレクションの核となるカードデザイン一覧【第二弾】の同時公開を行った。

「集める × 遊ぶ」Jリーグ公式のデジタルトレーディングカードとして登場する『J.LEAGUE FANTASY CARD』。カードを集めるコレクション要素に加えて、集めたカードを使った様々な遊びを楽しめる。

18日より始まった事前登録キャンペーンでは、登録者数の総数に応じて豪華プレゼントが当たるチャンスの「事前登録カウントアップキャンペーン」が実施。さらに「友達紹介キャンペーン」も同日に開始されており、リリースまで様々な企画を順次展開していく予定だ。

また、公式Youtubeチャンネルにてサービスプロモーションビデオ（PV）を初公開。 サービスのコンセプトを凝縮した初のPVとなっており、カードを集める楽しさや、ファンタジーゲームでの新しい観戦の楽しみが詰め込まれている。

さらに選手カードデザイン一覧の第二弾を追加公開。J1クラブ所属選手のカードを大量追加し、さらにより詳しく検索・閲覧することが可能に。選手情報は今後も更新されていくという。

『J.LEAGUE FANTASY CARD』は来年1月14日にサービスが開始される。