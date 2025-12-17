カラオケまねきねこで今だけCL無料視聴が可能に！ 12月26日まで桃鉄・WOWOW楽しみ放題

株式会社コシダカが運営する「カラオケまねきねこ」の一部店舗に設置されているエンタメプラットフォーム『E-bo(イーボ)』で現在、無料キャンペーンを実施している。

『E-bo』は、カラオケまねきねこが独自に開発・提供するオリジナルカラオケ機種。今年9月には、「カラオケまねきねこ」を運営する株式会社コシダカデジタルと株式会社WOWOWが提携し、WOWOWの会員でなくても「カラオケまねきねこ」の大画面上で、チャンピオンズリーグやヨーロッパリーグなどWOWOWのスポーツコンテンツを楽しめる取り組みを開始した。

無料キャンペーン期間は、2025年12月26日（金）まで。期間中はチャンピオンズリーグやヨーロッパリーグなどのWOWOWスポーツコンテンツの無料視聴が可能となる。また同時に、人気ゲーム『桃太郎電鉄 ～昭和 平成 令和も定番！』も12月26日(金)13:59までの期間限定で利用料が無料となる（※室料・飲食代は別途必要）。

対象コンテンツ

・桃太郎電鉄 ～昭和 平成 令和も定番！～ for E-boエンタメボックス

みんなでワイワイ！「桃鉄3年決戦！」で遊ぼう！

・WOWOWオンデマンド

厳選された、世界最高峰のサッカー、テニス、ラグビーのコンテンツを配信！

実施期間

2025年12月15日(月) ～12月26日(金)13:59

※上記コンテンツの利用料が無料

※別途、室料・飲食代が必要