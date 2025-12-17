『ABEMA』は17日、日本時間2026年1月4日（日）より、ブラジルにて開催される『キングス・ワールドカップ・ネーションズ2026』の日本戦を全試合無料生中継することを発表した。

『キングス・ワールドカップ・ネーションズ』とは、FCバルセロナやスペイン代表として活躍したサッカー界のレジェンド、ジェラール・ピケ氏が考案した新時代の7人制サッカーの大会。スペイン発祥の「Kings League」のフォーマットを国対国の戦いに発展させたもので、世界中の代表チームが集結し、従来のサッカーとは一線を画す独自ルールとスピード感にあふれた試合展開が特徴となっている。

チームを率いるプレジデントは往年の名プレーヤーやインフルエンサーが務め、プレジデントが自らPKのキッカーを務めるなどエンタメ性に富んだルールが含まれている。過去にはブラジルのネイマール氏やカカ氏、アルゼンチンのアグエロ氏といった世界のレジェンドたちがプレジデントを務めて話題を呼んだ。

試合では、キックオフ前に実施される「シークレットカード」による特殊ルールの発動や、ゴールキーパーを除く1体1から始まり、時間を追うごとにピッチ上の人数が増えていく仕組み、小人数ならではのスピーディでダイナミックな攻防など“観る者を飽きさせない”仕掛けが随所に施され、世界的に熱狂的なファンを生み出している。

日本代表は、ゲーム実況者・YouTuberの加藤純一氏が率いるチーム、「MURASH FC（ムラッシュFC）」が日本代表として参戦。昨年大会では開催国・イタリアに3対1で勝利する大会随一の番狂わせを演じて世界に衝撃を与えた。今年はサッカー元日本代表の柿谷曜一朗氏を強化責任者として招聘してさらなるレベルアップを図っており、今大会でも世界の強国を相手に「ジャイアントキリング」を期待される存在だ。

日本代表・MURASH FCオーナーを務める加藤純一氏は「キングス・ワールドカップは往年のフットボールレジェンドプレイヤーが再びフィールドでプレイするところを見られる楽しさが強調されがちですが、独自のルールや競技性の高さも素晴らしいバランスで見ていて本当に退屈しないスポーツだと思います！」と抱負を語った。

「まだキングス・ワールドカップの事を知らない皆様に、ABEMAを通じてキングス・ワールドカップ特有の魅力が伝わって欲しいです！キングス・ワールドカップでは1試合に一度オーナーがフィールド上でPKを蹴るという特別ルールがあるのですが、そこで得点を取るだけでなく、試合以外の面でもしっかりと存在感を示し日本に素晴らしいニュースを届けることを誓います！」

また、日本代表・MURASH FC強化責任者を務める柿谷曜一朗氏は「キングス・ワールドカップは、観ていてとにかく熱くなる大会です。少人数で展開が速く、一つの判断やプレーがすぐ結果に出る。その緊張感がずっと続くのがキングスの魅力だと思います。現役を引退した今、強化責任者としてこの舞台に関われることを誇りに思います。加藤純一さんが率いるMURASH FCの個性を最大限に生かし、日本代表として世界を驚かせたいです。ぜひABEMAでこの熱を感じてほしいです」と語った。

今大会、グループステージBに入った日本はアメリカ、アルゼンチン、ドイツという強豪3チームと対戦。グループ1位通過で準々決勝へ進出することが可能だ。さらに、グループ2位 または 各グループ3位の中で最上位の成績を収めたチームは「ラストチャンス」と呼ばれる最終予選ステージへ進み、決勝トーナメント進出の可能性を残すことができる。

そのほか、各国代表チームを率いるプレジデントとして、アグエロ氏（アルゼンチン）、ハメス・ロドリゲス氏（コロンビア）、ロベルト・レヴァンドフスキ氏（ポーランド）、ネイマール氏（ブラジル）といった現役やレジェンドたちも参戦予定となっている。

『キングスワールドカップネイションズ2026』 ABEMA中継概要

グループステージ第1戦 vsアメリカ

放送日時：2026年1月4日（日）午前5時00分～（日本時間）

グループステージ第2戦 vsアルゼンチン

放送日時：2026年1月8日（木）午前7時00分～（日本時間）

グループステージ第3戦 vsドイツ

放送日時：未定

