U-22日本代表メンバーが発表！U23アジアカップにつながる「IBARAKI Next Generation Cup2025」に臨む

日本サッカー協会（JFA）は15日、「IBARAKI Next Generation Cup2025」に臨むU-22日本代表メンバーを発表した。

大岩剛監督の下、今月24日から茨城県のケーズデンキスタジアム水戸で開催される「IBARAKI Next Generation Cup2025」の出場するU-22日本代表。

全日本大学サッカー選手権大会に出場している選手は、遅れてチームに合流する予定で、同代表は今月30日からAFC U23アジアカップ サウジアラビア2026に向かう。

■U22日本代表招集メンバー

GK

12 小林将天（FC東京/J1）

1 ピサノ アレクサンドレ幸冬堀尾（名古屋グランパス/J1）

23 荒木琉偉（ガンバ大阪?j1）

DF

19 塩川桜道 シオカワ ハルミチ（流通経済大）

15 市原吏音 イチハラ リオン（RB大宮アルディージャ/J2）

3 髙橋仁胡 タカハシ ニコ（セレッソ大阪/J1）

7 梅木怜 ウメキ レイ（FC今治/J2）

5 関富貫太 セキトミ カンタ（桐蔭横浜大）

2 永野修都 ナガノ シュウト（ガイナーレ鳥取/J3）

21 土屋櫂大 ツチヤ カイト（川崎フロンターレ/J1）

25 岡部 タリクカナイ颯斗 オカベ タリクカナイハヤト（東洋大）

22 森壮一朗 モリ ソウイチロウ（名古屋グランパス/J1）

MF

14 大関友翔 オオゼキ ユウト（川崎フロンターレ/J1）

16 小倉幸成 オグラ コウセイ（法政大）

4 石渡ネルソン イシワタリ ネルソン（いわきFC/J2）

27 碇明日麻 イカリ アスマ（ハノーファー96／ドイツ）

26 矢田龍之介 ヤダ リュウノスケ（筑波大）

18 佐藤龍之介 サトウ リュウノスケ（ファジアーノ岡山/J1）

6 嶋本悠大 シマモト ユウダイ（清水エスパルス/J1）

13 川合徳孟 カワイ トクモ（ジュビロ磐田/J2）

FW

10 古谷柊介 フルヤ シュウスケ（東京国際大）

17 久米遥太 クメ ハルタ（早稲田大）

8 齋藤俊輔 サイトウ シュンスケ（水戸ホーリーホック/J2）

20 ンワディケ ウチェブライアン世雄 ンワディケ ウチェブライアンセオ（桐蔭横浜大）

9 横山夢樹（FC今治/J2）

24 道脇豊 ミチワキ ユタカ（SKベフェレン／ベルギー）

11 石橋瀬凪 イシバシ セナ（湘南ベルマーレ/J1）