スポーツ・チャンネル「DAZN（ダゾーン）」は15日、Jリーグが2026年6月13日（土)に開催し17年ぶりに復活を遂げるオールスター戦が「Ｊリーグオールスター DAZNカップ」（会場：MUFGスタジアム（国立競技場））として開催されることを発表。DAZNはタイトルパートナーとして、全試合をライブ配信する。

以下リリースより

17年ぶりに復活するJリーグオールスター戦は、J1、J2、J3の全60クラブの中からファン投票で選出された選手がJ1EAST、J1WEST、J2・J3EAST-A、J2・J3EAST-B、J2・J3WEST-A、J2・J3WEST-Bの6チームに分かれて、優勝を目指すワンデートーナメントとなります。1試合30分（3位・5位決定戦は20分）で行われるため、通常のリーグ戦とは異なる戦いが予測され、出場選手たちがどんなプレーを披露するか、今から楽しみはつきません。また当日は豪華アーティストによるライブが開催されるほか、全7試合終了後にもセレモニーも行われます。この模様も余すところなくお届けしますので、サッカー漬けの1日をDAZNでお楽しみください

「Ｊリーグオールスター DAZNカップ」のタイトルパートナー就任は、DAZNが掲げる「観る・参加する・応援する」という統合的なスポーツ体験の実現を、さらに加速させる取り組みの一環です。DAZNユーザーはファン投票の権利が得られる予定で、その他、実際に試合を観戦に行けるチケットキャンペーンなども企画をしておりますので、今後の発表にもぜひご注目ください。

Jリーグは2026年、シーズンが従来の2月開幕12月閉幕から、8月開幕翌年6月閉幕へと移行する大きな転換期を迎えます。この背景には、次なる10年へ向け、Jリーグを世界と戦う舞台へと進化させる目的があります。また、カテゴリーごとに2月上旬から6月上旬にかけて「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が実施されます。さらに、開幕前には、DAZNで全104試合をライブ配信する「FIFAワールドカップ26」が開催されることもあり、国内のサッカー熱は例年以上に高くなることは間違いありません。

DAZNは2017年のパートナーシップ締結以来、「フライデーナイトJリーグ」をはじめ、視聴体験の拡張とファンエンゲージメント強化に向けた施策をJリーグとともに推進してきました。2026年はDAZNが日本でサービスを開始してから10年となる節目の年でもあり、Jリーグの改革と歩調を合わせながら、両者が次の10年に向けて描くビジョンをより強固なものにしていく重要なタイミングとなります。DAZNは今後もJリーグとの連携をさらに深め、日本サッカーの発展に寄与してまいります。

DAZNは「スポーツで日本を元気に！」をテーマに、明治安田Jリーグ、日本代表、AFCチャンピオンズリーグ、欧州サッカー、女子サッカーなど、国内外の多彩なサッカーコンテンツを展開してきました。さらに2026年には「FIFAワールドカップ26」全104試合のライブ配信が決定しています。DAZNは「ホーム・オブ・フットボール」として、これからも日本のサッカー文化を支える最高の視聴体験を提供してまいります。

DAZN Japan CEO 笹本裕 コメント：

「17年ぶりに復活するJリーグのオールスター戦を『Ｊリーグオールスター DAZNカップ』として開催いただけることを大変光栄に思います。2026年は日本サッカーが大きな転換点を迎える年であり、DAZNにとっても日本でのサービス開始から10年という節目のタイミングです。この年に、Jリーグとともに新しい挑戦に取り組めることを嬉しく思っております。DAZNはこれまで、『観る・参加する・応援する』という体験価値を一体で提供することに力を注いできました。今回のオールスター戦は、その理念を体現する取り組みです。ファン投票やチケット企画を通じて、視聴者の皆さまに主体的に関わっていただける体験を届けてまいります。Jリーグとのパートナーシップはこの10年で非常に強固なものとなりました。DAZNは次の10年も、日本サッカーの発展に貢献すべく、配信にとどまらない価値提供を続けてまいります。」