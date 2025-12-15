「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」地域リーグラウンドの組み合わせが発表！

Jリーグは15日、「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」の地域リーグラウンドの組み合わせを発表した。

全日程を終えた2025年のJリーグ。来年2月からは昇降格のない「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が実施され、J1はEASTとWESTで10チームずつに分かれて戦う地域リーグラウンドを行い、J2とJ3は40チームがEAST-A、EAST-B、WEST-A、WEST-Bに分かれて戦い、その後にそれぞれがプレーオフラウンドを行う。

グループ組み合わせにおいては、降雪地域クラブの分散や、同じ都道府県のクラブは同グループとするなどの地域特性を考慮し、調整を行った上で決定したという。

各リーグの組み合わせは以下の通り。

■地域リーグラウンド グループ組み合わせ

●明治安田J1百年構想リーグ

EAST：鹿島アントラーズ、水戸ホーリーホック、浦和レッズ、ジェフユナイテッド千葉、柏レイソル、FC東京、東京ヴェルディ、FC町田ゼルビア、川崎フロンターレ、横浜F・マリノス

WEST：清水エスパルス、名古屋グランパス、京都サンガF.C.、ガンバ大阪、セレッソ大阪、ヴィッセル神戸、ファジアーノ岡山、サンフレッチェ広島、アビスパ福岡、V・ファーレン長崎

●明治安田J2・J3百年構想リーグ

EAST-A：ヴァンラーレ八戸、ブラウブリッツ秋田、ベガルタ仙台、モンテディオ山形戦、栃木SC、栃木シティ、ザスパ群馬、横浜FC、湘南ベルマーレ、SC相模原

EAST-B：北海道コンサドーレ札幌、福島ユナイテッドFC、いわきFC、RB大宮アルディージャ、ヴァンフォーレ甲府、松本山雅FC、AC長野パルセイロ、ジュビロ磐田、藤枝MYFC、FC岐阜

WEST-A：アルビレックス新潟、カターレ富山、ツエーゲン金沢、FC大阪、奈良クラブ、カマタマーレ讃岐、徳島ヴォルティス、愛媛FC、FC今治、高知ユナイテッドSC

WEST-B：レイラック滋賀FC、ガイナーレ鳥取、レノファ山口FC、ギラヴァンツ北九州、サガン鳥栖、ロアッソ熊本、大分トリニータ、テゲバジャーロ宮崎、鹿児島ユナイテッドFC、FC琉球