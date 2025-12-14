テゲバジャーロ宮崎が悲願のJ2初昇格！ FC大阪に4発圧勝で下剋上達成

明治安田J2昇格プレーオフ決勝のFC大阪vsテゲバジャーロ宮崎が14日に開催され、4-0で勝利した宮崎が昇格を決めた。

今季J2の3位からPO準決勝で金沢を下したFC大阪と、同4位から準決勝で鹿児島を退けた宮崎が昇格を懸けて激突。試合は28分に宮崎が動かす。左サイドで井上怜がクロスを入れると、正面で対応したFC大阪DF橋本陸がOGを喫して、宮崎が先手を取る。

さらに宮崎は42分、スーパーゴールで加点する。正面遠めの位置で浮いたボールを胸でトラップした吉澤柊が右足を振り抜いてボレー。ロングシュートを叩きこみ、宮崎が2-0として試合を折り返す。

迎えた後半、宮崎は63分に高い位置でのボール奪取から松本ケン・チザンガが折り返し。DFがクリアし損なったボールを武颯が詰めて3-0に。さらに70分には阿野真拓のクロスから松本ケン・チザンガがヘディングシュートを沈め、4-0と大量リードする。

そして、そのまま圧勝した宮崎がJ2初昇格を達成。1965年創設の門川クラブが前身となったチームの宮崎は、2015年にクラブ名を現在のテゲバジャーロ宮崎に変更。2018年にJFL入りすると、2020年の昇格からJ3で5シーズンを過ごし、悲願のJ2昇格を果たした。