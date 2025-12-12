DAZNがJ1・J2昇格プレーオフ決勝の両試合を無料ライブ配信！千葉vs徳島、FC大阪vs宮崎

スポーツ・チャンネル「DAZN（ダゾーン）」は、今月13日に行われる「明治安田J1昇格プレーオフ2025」のジェフユナイテッド千葉vs徳島ヴォルティス、ならびに同月14日の「明治安田J2昇格プレーオフ2025」のFC大阪vsテゲバジャーロ宮崎の一戦を、登録不要で無料ライブ配信をすることを発表した。

J1昇格POでは、RB大宮アルディージャとの準決勝を逆転勝利で制して勢いに乗る千葉が17年ぶりのJ1復帰を果たすか、徳島は5年ぶりの昇格を果たすか。今季リーグ戦では千葉が1勝1分と勝ち越しており、相性の良さを見せつけるかにも注目が集まる。

一方、「明治安田J2昇格プレーオフ2025」では、リーグ3位のFC大阪が6位のツエーゲン金沢を1対0で破り、リーグ4位の宮崎が5位の鹿児島ユナイテッドFCを2対0で下して決勝へと駒を進めた。FC大阪は10月以降のリーグ戦で9戦7勝1敗1分と好調で、準決勝でもその勢いを見せつけた。宮崎もJ3で3位の得点力を誇る攻撃陣が噛み合い決勝へと進んできた。どちらが勝っても初のJ2昇格となるだけに、激しい戦いが予想される。

■明治安田Jリーグ昇格プレーオフの配信スケジュール

●「明治安田J1昇格プレーオフ2025」

12月13日（土）

ジェフユナイテッド千葉 vs 徳島ヴォルティス 13:05キックオフ（12:50配信開始）

解説：林陵平氏 実況：安井成行氏 インタビュアー：福田浩大氏

●「明治安田J2昇格プレーオフ2025」

12月14日（日）

FC大阪 vs テゲバジャーロ宮崎 14:00キックオフ（13:55配信開始）

解説：戸田和幸氏 実況：平畠啓史氏 インタビュアー：平山未夢氏