「ABEMA」がバイエルン対マインツの日本代表戦士対決を無料生中継！解説に太田宏介氏、ゲストは人気YouTuberドロピザ凌さん

「ABEMA」は、今月15日（月）1時30分（日本時間）キックオフ予定のブンデスリーガ『バイエルン・ミュンヘン対マインツ』を無料生中継すると発表した。

本試合は、バイエルンの日本代表DF伊藤洋輝とマインツの日本代表MF佐野海舟のマッチアップが観られるかもしれない注目の試合。

「ABEMA」では本試合の解説に 元日本代表DF・太田宏介氏、ゲストには登録者数100万人超の人気YouTuberであり、分析型クリエイターとして知られるドロピザ凌さんの出演が決定した。

太田氏は、横浜FC、清水エスパルス、FC東京を経て、オランダのフィテッセやオーストラリアのパース・グローリーなど海外クラブでも活躍した元日本代表DF。武器である正確な左足と高い戦術理解度で、現役最終年の2023年には地元クラブ・FC町田ゼルビアのJ1昇格に貢献した。

今回の試合について太田氏は、「伊藤洋輝選手はサイドバック起用が最適。ボール保持率の高いチームで彼のビルドアップや攻撃参加が効く」と分析し、さらに「佐野海舟選手はこれまでと同じパフォーマンスを継続できれば、自然とビッククラブからのオファーも届くはず」と、両選手の可能性に期待を寄せた。

一方、ゲストのドロピザ凌さんは、YouTubeチャンネル「Drop and Pizza（ドロピザ）」で102万人以上の登録者を持つ人気クリエイター。漫画考察などで培った高度な分析力をサッカーにも応用し、データを用いた戦術解説やロジカルな語り口に定評がある。

今回のカードについて凌さんは、「佐野海舟選手が中盤でどれだけ攻撃の芽を潰せるかに注目」と語り、伊藤洋輝選手についても「縦へのスイッチパスが生きるため、バイエルンではセンターバック起用が最適」と独自の視点を示した。

太田さんは「5-1でバイエルン快勝」、凌さんは「2-0でバイエルン」とそれぞれ予想しつつ、「佐野選手の奮闘が勝負の鍵」との見立てで一致した。

■太田宏介氏 コメント全文

――伊藤選手はCBとSBどちらが最適か、さらにバイエルンでの戦術的タスク

「伊藤選手はサイドバックでの起用が最適だと考えています。バイエルンは圧倒的にボールを保持して高い位置でゲームを支配できるため、ビルドアップへの関わりや攻撃参加、そしてカウンター対策としての攻守の切り替えが特に重要になります」

――伊藤選手と佐野選手の評価の違い、佐野がビッグクラブへ移籍するために必要な点は？

「佐野選手については、今冬の移籍市場で実際にオファーが来ているという報道もありますが、クラブが降格争いをしている事情から放出は難しい状況にありそうですね。ただ、残りのシーズンを怪我なく、これまでと同じパフォーマンスを継続できれば、自然とビッククラブからのオファーも届くはずです」

――キーマンとスコア予想

「試合のキーマンにはハリー・ケイン。引いて守るマインツに対し、バイエルンは多彩な崩しのパターンを持っており、圧倒的なゴール数を誇るエースを組織として抑えられるかが勝負のポイントになるでしょう。マインツとしては引き分けで十分とも言えますが、最終的なスコアは5-1でバイエルンの快勝と予想しています」

■Drop and Pizza（ドロピザ）凌さん コメント全文

――伊藤選手はCBとSBどちらが最適か、さらにバイエルンでの戦術的タスク

「伊藤選手はセンターバックでの起用がより適していると感じています。守備力はどちらのポジションでも発揮できますが、バイエルンのように攻撃の時間が長いチームにおいては、正確な左足から繰り出される縦へのスイッチパスがより活きるため、センターバックのほうが価値を発揮できる印象です」

――伊藤選手と佐野選手の評価の違い、佐野がビッグクラブへ移籍するために必要な点は？

「伊藤選手の評価は、怪我明けということもあり現状では判断が難しく、これからの数試合が最も重要になる段階です。一方の佐野選手は、90分間必要な場面に顔を出し続け、相手の攻撃の芽を摘み続ける最高レベルの仕事ぶりで、ビッグクラブへの移籍は時間の問題だと感じています。もっとも、ポジション柄ゴールなどのわかりやすい数字が出づらいため、評価が固まるまでに時間を要するだけです」

――キーマンとスコア予想

「試合のキーマンにはハリー・ケインと佐野海舟。守備的な戦い方を選択するであろうマインツにとって、バイエルン相手にクリーンシートを達成するのは難しいと見ており、最終的なスコアは2-0でバイエルンが勝利すると予想しています」

――「ABEMA」初出演の意気込み

「ABEMA初出演となりますが、皆さんと一緒に試合を楽しみたいと思っています。個人的には、佐野海舟選手が中盤でどれだけ相手の攻撃の芽を潰せるかに注目しています」

■放送概要

ブンデスリーガ第14節『バイエルンvsマインツ』

日時：2025年12月15日（月）1:00～（1:30 KICK OFF）