J1得点ランク2位タイの18得点…セレッソ大阪FWラファエル・ハットンの期限付き移籍期間が満了

J1セレッソ大阪は12日、ブラジル人FWラファエル・ハットンの期限付き移籍期間が満了になったと発表した。

今季よりブラジルのECバイーアから期限付きしていたハットン。今季J1では36試合18得点を記録し、得点王の鹿島アントラーズFWレオ・セアラ（21得点）に次ぐ、得点ランキング2位となっていた（京都サンガF.C.のラファエル・エリアスと2位タイ）。

ハットンはクラブ公式サイトを通じてコメントを発表した。

「セレッソ大阪に関わる全ての皆さん、今年一年間、力強いサポートをしていただき本当にありがとうございました。私も家族もセレッソ大阪が大好きになりました。私も可能な限り、セレッソ大阪で引き続きプレーしたいという思いがありましたし、クラブも最大限努力して下さったのも理解していますが、残念ながらサッカー界では時にこのような状況が起こり得るものです」

「サポーターの皆さん、スポンサーの皆さん、そしてクラブ関係者の皆さん、現場スタッフ、そして共に闘ったチームメイト、皆さんに心から感謝します。これからも前を向いてサッカー人生を歩み続け、また皆さんにお会いできる日が来ること、そして共に闘える日が来ることを楽しみにしています」