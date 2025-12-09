全席屋根付きの約3万席の競技場に…パロマ瑞穂スタジアム、来年4月22日に供用開始

株式会社瑞穂LOOP-PFIは9日、パロマ瑞穂スタジアム（名古屋市瑞穂公園陸上競技場）の供用開始日が2026年4月22日に決定したことを発表した。

新スタジアムは全席屋根付きの約30,000席の競技場として整備を進行中。陸上競技・サッカー・ラグビー等が実施できる、国際規格の約30,000席を備える屋根付きスタジアムに生まれ変わる。また、2026年に開催されるアジア・アジアパラ競技大会のメイン会場として使用される予定となっている。

なお、2026年1月4日から利用受付を開始し、同年4月22日に供用を開始。完成式典とイベントは同年4月18日に行われる予定となっている。

■施設の概要（以下リリースより）

施設名称：パロマ瑞穂スタジアム（名古屋市瑞穂公園陸上競技場）

観客席数：約30,000席（うち、車椅子席300席）の屋根つき競技場

構造：鉄筋コンクリート造一部鉄骨造の地上6階建て

建築面積：約28,600平方メートル

延べ床面積：約61,500平方メートル

■供用開始日・施設利用受付開始日

供用開始日：令和8年4月22日（水曜日）

利用受付開始日：令和8年1月4日（日曜日）

完成式典・イベント：令和8年4月18日（土曜日）※詳細は後日発表

■瑞穂公園について

瑞穂公園は愛知県名古屋市瑞穂区に位置する都市公園です。

■15のスポーツ施設群「パロマ瑞穂スポーツパーク」

園内には陸上競技場（26年3月末完成）・野球場・ラグビー場（25年11月リニューアルオープン）・アリーナ、水泳プール・弓道場・アーチェリー場等、15のスポーツ関連施設が軒を連ねています。サッカーＪリーグ「名古屋グランパス」、ラグビーリーグワン「トヨタヴェルブリッツ」をはじめ、バレーボール・ハンドボール・卓球等の国内トップクラスの試合から、地域の大会やスポーツ愛好家の皆様の活動まで幅広くスポーツを通じた交流が行われています。

国際大会から地元の皆様のスポーツ利用まで幅広く利用いただいています。園内の各所では、ジョギングやお散歩など体を動かすことを楽しんでいる方も数多く訪れていただいています。

■2026年3月末完成 パロマ瑞穂スタジアム

陸上競技・サッカー・ラグビー等が実施できる、国際規格の約30,000席を備える屋根付きスタジアムに生まれ変わります。2026年に開催されるアジア・アジアパラ競技大会のメイン会場として使用される予定であり、今後も国際大会の会場として日本のスポーツシーンをけん引する施設でありたいと考えています。

また、上記の改築工事ではスタジアム3階コンコースと隣接するレクリエーション広場を「MIZUHO-LOOP」と称する８の字型の歩廊で繋ぎます。大会やイベントが開催されていない平常時は、ジョギングや散歩等のルートとして開放。多くの方々に体を動かすことで健康増進やリフレッシュしていただく環境をご提供します。

■市民の憩いと交流の場を提供する都市公園

瑞穂公園は、桜の名所百選としても名高い山崎川の左右に立地した憩いの場所でもあります。

・南ひろば…2025年10月全面改装オープン。芝生広場を中心として緑や花々に囲まれたひろばです。

・東ひろば…敷地の高低差を利用した遊具を数多く設置しており、子どもたちが身体を使って活発に遊ぶことのできるひろばです。

・北ひろば…テニスコート南東に位置し、ブランコや滑り台などの遊具を整備したひろばです。

・北アーバンスポーツひろば…2025年6月オープン。３×３コートを中心にとしたスペースです。

・南アーバンスポーツひろば…2025年7月オープン。初心者向けスケートボードリンクです。

その他、大小10ヶ所のひろばや散策路及び縄文時代の貝塚や古墳など縄文時代からの歴史・資源が所在しています。

・2025年10月に全面改装オープンした南ひろばでは、地域のイベントやマルシェ等も開催予定です。

■市民協働・地域連携で育てていく公園

花壇ボランティア・清掃ボランティアを始めとした、地域や周辺企業の皆様に愛し・育んでいただいております。また、各種団体の活動の場としても活用いただいており、皆様とともに進化することを目指します。

花壇ボランティアの方で育まれている「やすらぎひろば」の花壇は、四季折々の美しい花々が、市民の皆様によって育まれ、美しい姿で私たちの目をたのしませてくれます。