復調マンチェスター・Uの意外なリーダーとは？アモリム監督が信頼「本当に素晴らしい選手」

マンチェスター・ユナイテッドのルベン・アモリム監督が、チーム内のリーダーについて言及した。

プレミアリーグ第15節でウォルバーハンプトンと対戦し、4-1で勝利したユナイテッド。最下位相手に勝利、2試合ぶり白星と3戦無敗とし、6位に浮上した。

試合後、アモリム監督は「今回もゴールを決めた後に、ボールの扱いが少し雑になってしまった。それが相手に少し希望を与えてしまった」と反省点を口にしつつ、この試合で得点を記録したMFメイソン・マウントを称賛した。『ESPN』が伝えた。

アモリム監督はマウントについて「彼は守備も攻撃もできるし、ボールに触れるときのクオリティも高い。だから私にとっては、きょうの活躍は驚きではない」と語り、同選手はチーム内でのリーダー的立ち位置にいると明かした。

「彼は違うタイプのリーダーだ。例えばリチャ（DFリサンドロ・マルティネス）とは違った形のね。模範を示しながら率いるタイプの人なんだ」

「チームの状況は関係なくて、メイソン・マウントはいつも同じことをしてくれる。トレーニング、話し合い、キャリントンの周りの人たちとのやり取り。それは簡単なことではない。だから彼は本当に素晴らしい選手なんだ」

2023年にチェルシーからユナイテッドに移籍するも、度重なるケガで思うような出場機会を得られていなかったマウント。それでも今季はここまで13試合3得点1アシストを記録しており、チームとともに復調の兆しを見せている。