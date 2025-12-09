神戸、吉田監督のラストマッチはドロー…ACLEで成都蓉城と激戦、2-2でフィニッシュ

ヴィッセル神戸は9日、AFCチャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）リーグステージ第6節で成都蓉城（中国）をホームに迎えた。

EASTのリーグステージでここまで勝ち点12を積み重ねて首位に立つ神戸が、同5で10位の成都蓉城と対戦。神戸は今季限りで退任して清水エスパルスの新指揮官となる吉田孝行監督体制のラストマッチとなった。

試合は、18分にその神戸が先手を取る。ボックス内正面、ゴールに背を向けた状態でパスを受けた武藤嘉紀が素早く反転シュート。これが決まり、神戸が試合の均衡を崩した。

だが、ハーフタイムにかけては成都蓉城が反撃。すると前半アディショナルタイム1分、神戸陣内でボールを奪取すると、正面のペナルティアーク手前でパスを受けたフェリペ・シウヴァが左足での強烈なミドルシュートをゴール左に突き刺し、1-1とした。

迎えた後半も一進一退の好勝負となる。神戸の吉田監督は60分にエリキに代えて大迫勇也を投入。チームはクロスから佐々木大樹が際どいヘディングシュートを放つなど、勝ち越し点を狙った。

だが、勝ち越し点を奪ったのは成都蓉城だった。76分にボックス内で井手口陽介のハンドを誘ってPKを獲得すると、これをフェリペ・シウヴァが決めて逆転した。

それでも、神戸も85分にボックス内正面で佐々木が倒されてPKを獲得。これを佐々木が自ら成功させて2-2とした。

結局、試合はそのまま2-2で終了。神戸が勝ち点1を上乗せし、吉田監督のラストマッチはドローで終了した。