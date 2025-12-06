このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
ラボーナ華麗アシストにキャノン砲！ スーパーゴール連発のマン・Cが快勝で首位アーセナルに接近

【欧州・海外サッカー ニュース】プレミアリーグ第15節、マンチェスター・シティ対サンダーランドが対戦。

マンチェスター・シティは6日、プレミアリーグ第15節でサンダーランドをホームに迎えた。

前節終了時点で2位につけるマン・Cと、6位に位置するサンダーランドが対戦。試合は序盤からボールを保持して能動的に攻めるマン・Cと、それを受けるサンダーランドという構図になる。

なかなか効率的にチャンスを演出できていなかったマン・Cだが、32分にスーパーゴールで先手を取る。ペナルティアーク手前でボールを受けたルベン・ディアスが右足を一閃。強烈なミドルシュートをゴール右上に突き刺すスーパーゴールを披露し、チームにリードをもたらした。

これで勢いに乗ったマン・Cは続く35分、フォーデンの右CKに正面で合わせたグヴァルディオルが完璧なヘディングシュートを叩きこんで2点目。スコアを2-0として試合を折り返した。

迎えた後半、マン・Cは66分に加点する。カウンターからボックス右で仕掛けたシェルキが右足のラボーナでクロス。正面で合わせたフォーデンが直近リーグ3戦5発目となるヘディング弾を叩きこみ、3-0とした。

その後、終盤にルーク・オニエンが危険なタックルで一発退場となったサンダーランドをシャットアウトしたマン・Cが、そのまま3-0で快勝。2位をキープし、今節に敗れた首位のアーセナルに勝ち点2差まで迫った。

