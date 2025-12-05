レアル・マドリーOBマルセロが振り返るメッシとの激闘「まだ彼を止める方法を考えている」

元ブラジル代表DFマルセロ氏が、FWリオネル・メッシとの対決を振り返った。

今年2月に現役引退を発表したマルセロ氏。2007年から2022年まで在籍したレアル・マドリー（ラ・リーガ）では、公式戦546試合38得点104アシストを記録し、6度のリーグ制覇や5度のUEFAチャンピオンズリーグ優勝を成し遂げた。

スペイン『マルカ』のインタビューに応じた同選手は、「ロッカールームは素晴らしかった。僕が加入したときは、当時ベテラン選手がたくさんいて、本当に助けてもらった。ラウール、ファン・ニステルローイ、ミチェル・サルガド、イケル・カシージャス、グティ、ロベルト・カルロス。テレビでよく見ていた選手たちとロッカールームを共にできたのは夢のようだった。そして、クリスティアーノ・ロナウドとも。デビュー戦で一緒に出場し、信じられないようなプレーを披露した。ロッカールームは最高だったよ」と、レアル・マドリーでの日々を振り返った。

「素晴らしい出来事が次々とよみがえるよ。本当に特別で素晴らしい経験ばかりだ」

現役時代は左サイドバックを主戦場に、レアル・マドリーの主力として活躍したマルセロ氏。ライバルのバルセロナとの対戦では、同サイドのアルゼンチン代表FWリオネル・メッシと、何度もマッチアップしてきた。

マルセロ氏はいまなお輝きを放つメッシとの対決について「難しかったね。まだ彼を止める方法を考えているよ」とコメントした。

「彼は本当に素晴らしい選手だし、子どもたちとはいつも話すんだ。特に末っ子たくさんの動画を見ていて、昔の選手やサッカー界のレジェンド選手をたくさん知っている。それでいつもクリスティアーノとメッシの動画を見ているんだ」

だから時々「彼らはやっぱりすごかった」と聞かれんだけど、私は「動画を見て、判断して」と答えるね。メッシやクリスティアーノのような選手たちがいた素晴らしい時代にプレーできたのは幸運だった。メッシと対戦できたことは、忘れられない思い出だよ」