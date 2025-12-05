2026年北中米ワールドカップ（W杯）のグループステージ組み合わせ抽選会が5日（日本時間6日）にアメリカのワシントンで開催された。

アメリカ、カナダ、メキシコの3カ国共催となる通算23度目のW杯。今大会は参加チームがこれまでの32カ国から48カ国に拡大され、2026年6月11日から同7月19日にかけて開催される。

抽選会までに、8大会連続8度目の出場となる日本や前回王者のアルゼンチンなど、42カ国の出場が決定。残る6カ国は、2026年3月に開催される欧州プレーオフから4カ国、大陸間プレーオフから2カ国が切符を手にすることになる。

抽選の結果、日本はグループFで、オランダ、チュニジア、欧州プレーオフBの勝者（[ウクライナvsスウェーデン]の勝者vs[ポーランドvsアルバニア]の勝者）と同居。また、FWアーリング・ハーランドを擁し、欧州予選を全勝で突破しながらもポット3となっていた注目のノルウェーはグループIに入ることに。そのほか、フランス、セネガル、大陸間プレーオフ枠：パス2勝者（[ボリビアvsスリナム]の勝者vsイラク）が入っており、最も厳しい組の一つとみられる。

従来までは各組2位までが決勝トーナメントに進出していたが、今大会は各組3位チームの成績上位8カ国がグループ突破となる。

W杯の組み合わせは以下のとおり。カッコ内の順位は最新のFIFAランキング

■グループA

メキシコ代表（開催国／9大会連続18回目/15位）

南アフリカ代表（4大会ぶり4回目/61位）

韓国代表（11大会連続12回目/22位）

欧州プレーオフ枠：パスD勝者（[チェコvsアイルランド]の勝者vs[デンマークvs北マケドニア]の勝者）

■グループB

カナダ代表（開催国／2大会連続3回目/27位）

欧州プレーオフ枠：パスA勝者（[ウェールズvsボスニア・ヘルツェゴビナ]の勝者vs[イタリアvs北アイルランド]の勝者）

カタール代表（2大会連続2回目/51位）

スイス代表（6大会連続13回目/17位）

■グループC

ブラジル代表（23大会連続23回目/5位）

モロッコ代表（3大会連続7回目/11位）

ハイチ代表（13大会ぶり2回目/84位）

スコットランド代表（7大会ぶり9回目/36位）

■グループD

アメリカ代表（開催国／2大会連続12回目/14位）

パラグアイ代表（4大会ぶり9回目/39位）

オーストラリア代表（6大会連続7回目/26位）

欧州プレーオフ枠：パスC勝者（[スロバキアvsコソボ]の勝者vs[トルコvsルーマニア]の勝者）

■グループE

ドイツ代表（19大会連続21回目/9位）

キュラソー代表（初出場/82位）

コートジボワール代表（3大会ぶり4回目/42位）

エクアドル代表（2大会連続5回目/23位）

■グループF（日本）

オランダ代表（2大会連続12回目/7位）

日本代表（8大会連続8回目/18位）

欧州プレーオフ枠：パスB勝者（[ウクライナvsスウェーデン]の勝者vs[ポーランドvsアルバニア]の勝者）

チュニジア代表（3大会連続7回目/40位）

■グループG

ベルギー代表（4大会連続15回目/8位）

エジプト代表（2大会ぶり4回目/34位）

イラン代表（4大会連続7回目/20位）

ニュージーランド代表（4大会ぶり3回目/86位）

■グループH

スペイン代表（13大会連続17回目/1位）

カーボベルデ代表（初出場/68位）

サウジアラビア代表（3大会連続7回目/60位）

ウルグアイ代表（5大会連続15回目/16位）

■グループI

フランス代表（8大会連続17回目/3位）

セネガル代表（3大会連続4回目/19位）

大陸間プレーオフ枠：パス2勝者（[ボリビアvsスリナム]の勝者vsイラク）

ノルウェー代表（7大会ぶり4回目/29位）

■グループJ

アルゼンチン代表（14大会連続19回目/2位）

アルジェリア代表（3大会ぶり5回目/35位）

オーストリア代表（7大会ぶり8回目/24位）

ヨルダン代表（初出場/66位）

■グループK

ポルトガル代表（7大会連続9回目/6位）

大陸間プレーオフ枠：パス1勝者（[ニューカレドニアvsジャマイカ]の勝者vsコンゴ民主共和国）

ウズベキスタン代表（初出場/50位）

コロンビア代表（2大会ぶり7回目/13位）

■グループL

イングランド代表（8大会連続17回目/4位）

クロアチア代表（4大会連続7回目/10位）

ガーナ代表（2大会連続5回目/72位）

パナマ代表（2大会ぶり2回目/30位）