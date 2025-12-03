『ABEMA（アベマ）』は3日、2025年12月14日（日）に大阪・ヨドコウ桜スタジアムで開催される、サッカー元日本代表・柿谷曜一朗の引退試合『YANMAR presents 柿谷曜一朗 引退試合 LAST MAGIC』を独占無料生中継することを発表した。

柿谷の試合は、セレッソ大阪にゆかりのある選手を中心に構成された「OSAKA PINK」と、ガンバ大阪のレジェンドをはじめ日本代表として日本を牽引してきた選手たちが集う「OSAKA BLUE」が対戦。同じJリーグの歴史をともに作り上げてきた仲間とライバルが一堂に会し、柿谷のキャリアを彩ってきたストーリーが特別な舞台で再び交差する。

「OSAKA PINK」には、柿谷曜一朗をはじめ、香川真司、乾貴士、山口蛍、扇原貴宏、大久保嘉人、森島寛晃、丸橋祐介らが参加。一方の「OSAKA BLUE」には、遠藤保仁、本田圭佑、倉田秋、今野泰幸、橋本英郎、井手口陽介、安田理大、昌子源ら、ガンバ大阪の中心を担ってきた選手に加え、日本代表でも名を馳せた選手たちが揃う。

「ABEMA」では、当日の模様を11時30分から無料で生中継。また、番組内では試合の注目ポイントや見どころをより深くお伝えするための独自解説が予定されている。

放送概要

番組名：YANMAR presents 柿谷曜一朗 引退試合 LAST MAGIC

放送日時：2025年 12月14日（日）11時30分～（12:00 KICK OFF）

