このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
honda-abema（C）AbemaTV,Inc.
GOAL

本田圭佑や内田篤人ら参戦！ クリスマス『4v4 JAPAN CUP 2025』レジェンドマッチ出場者が発表

【サッカー大会 放送ニュース】『ABEMA（アベマ）』が『4v4 JAPAN CUP 2025 RESPECT YOU, au』ファイナルの模様を無料で生中継。

学割プランなら最大半額！DAZN最安値

ABEMA de DAZN

『ABEMA de DAZN』の学割プランが登場！

年間プランの通常金額の半額で視聴可能！

学割プランなら「DAZN Standardプラン」最安値

ABEMA de DAZN学割プラン

【最大半額】実質月額1,333円から

詳細はこちら

『ABEMA（アベマ）』は2日、2025年12月25日（木）にTOYOTA ARENA TOKYOで開催される『4v4 JAPAN CUP 2025 RESPECT YOU, au』のスペシャルマッチおよびレジェンドマッチの日本代表レジェンド9名の出場が決定したことを発表した。

この大会は、4v4の発起人である本田圭佑氏が掲げる「サッカーの世界大会をすべての子どもに」という理念のもと、育成年代を対象に実施される4人制サッカー全国大会。シーズンを通して勝ち抜いてきたU10・U12各カテゴリーの優勝チームには、特別な“夢の対戦権”としてレジェンドたちとの4v4スペシャルマッチが用意されている。

今年は日本サッカーを象徴するレジェンド9名が集結。本田圭佑氏をはじめ、乾貴士氏、中澤佑二氏、内田篤人氏、権田修一氏、柿谷曜一朗氏、坪井慶介氏、宇佐美貴史氏、家長昭博氏が参加し、4v4のフィールドで真剣勝負を繰り広げる。

また、レジェンド同士による4v4形式のエキシビションマッチも開催。これまでの11人制とは異なるスピード感とフィジカルバトル、少人数ならではの創造性あふれる攻防は必見だ。

「ABEMA」は当日の決勝・準決勝・3位決定戦に加え、スペシャルマッチおよびレジェンドマッチの模様を模様を無料生中継する。

『4v4 JAPAN CUP 2025 RESPECT YOU, au』 放送概要

日時：2025年12月25日（木）13:00～（放送枠開始12:45～）

放送枠はコチラ

出演レジェンド（予定）

家長昭博

乾貴士

宇佐美貴史

内田篤人

柿谷曜一朗

権田修一

坪井慶介

中澤佑二

本田圭佑

広告