「ブラジルを離れて初めての経験でした」大分トリニータDFデルランが契約満了

J2大分トリニータは1日、DFデルランとの契約が満了となり、今シーズン限りでチームを離れると発表した。

2023年シーズンにグアラニ（ブラジル）から大分へ加入したデルラン。同クラブでリーグ戦通算84試合に出場し、今季は36試合2得点を記録した。

デルランはクラブ公式サイトを通じてコメントを発表した。

「大分での3年間、本当にありがとうございました。ブラジルを離れて初めての経験でした。選手として、そして何より人間として多くのことを学ぶことができ、とても嬉しく思っています。支えてくださった皆さん、そして日々の生活の中で自分の成長のために協力してくださった皆さんに、心から感謝しています」

「自分がしてきたことはすべて心からのもので、目標を達成するために常にベストを尽くしてきました。残念ながら結果として何も勝ち取ることはできず、その点については申し訳ない気持ちでいっぱいです。これからも成長し、全力で頑張っていきたいと思います。クラブがまたJ1の舞台に戻ることを心から願っています。遠くにいても、これからも応援していただけたら嬉しいです。家族を含め、3年間本当にお世話になりました。感謝です。Obrigado, Oita！」