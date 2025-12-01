ABEMAが本田圭佑発案『4v4 JAPAN CUP 2025』ファイナルを無料生中継

『ABEMA（アベマ）』は1日、2025年12月25日（木）にTOYOTA ARENA TOKYOで開催される『4v4 JAPAN CUP 2025 RESPECT YOU, au』ファイナルの模様を無料で生中継することを発表した。

『4v4 JAPAN CUP 2025 RESPECT YOU, au』は、「サッカーの世界大会をすべての子どもに」というミッションのもと、本田圭佑氏が考案した“4人制サッカー”「4v4」による全国大会。2025年シーズンの予選ラウンドを勝ち抜いた各カテゴリー4チーム（U10／U12）が頂点を争い、さらに勝者には“本田圭佑率いるスペシャルチーム”とのドリームマッチが用意されている。

加えて、現役プロサッカー選手・元プロサッカー選手による4v4形式のレジェンドマッチも実施され、育成年代の子どもたちが本気で挑む特別な1日をより熱く盛り上げる。

「ABEMA」は、準決勝・3位決定戦・決勝を含む全試合に加え、スペシャルマッチ・レジェンドマッチも完全無料で生中継。実況・解説および参加レジェンド選手の詳細は、後日「ABEMA」にて発表される。

『4v4 JAPAN CUP 2025 RESPECT YOU, au』 放送概要

日時：2025年12月25日（木）13:00～（放送枠開始12:45～）

