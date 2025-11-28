横浜F・マリノスがホーム最終戦へ！11月30日のC大阪戦は「ALL FOR TRICOLORE」

J1横浜F・マリノスが今季のホーム最終戦を迎える11月30日（日）に「ALL FOR TRICOLORE」を実施する。

J1リーグ残留を確定させた横浜FM。きびしい状況の中でも、スタジアムや練習場など、あらゆる場面でチームを後押ししたファン・サポーターへの感謝の気持ちを伝えるべく、ホーム最終戦となるセレッソ大阪戦で様々なイベントを用意している。

■発券枚数について（11/25時点）

発券枚数：40,298枚

2025シーズンリーグ戦の最多入場者数は9月13日（土）第29節川崎フロンターレ戦の41,221人。C大阪戦で来場者50,000人を超えた場合、リーグ戦としては2019年12月1日（土）第34節FC東京戦で記録した63,854人以来の50,000人超えの試合となる。現状の来場者見込みは約47,000人。50,000人の目標を達成に向け、#ALLFORTRICOLOREプロジェクトなどプロモーションを展開している。

■#ALLFORTRICOLOREプロジェクト実施中

C大阪戦に向けたプロモーション施策として、#ALLFORTRICOLOREプロジェクトを実施。11月24日（月・祝）～11月29日（土）の期間に横浜市内の各駅にて、選手、トリコロールマーメイズ、サポートスタッフ（横浜F・マリノス ボランティアスタッフ）、クラブスタッフがキービジュアルを使用したチラシを配布し、直接来場を呼び掛けている。

■新横浜2丁目のグリーンポールに「この街には横浜F・マリノスがある」フラッグを掲出

11月26日（水）～12月5日（金）の期間中、新横浜2丁目に設置されているグリーンポール（F・マリノス通り・スタジアム通り）にクラブスローガンである「この街には横浜F・マリノスがある」とエンブレムが印刷されたフラッグが掲出。

グリーンポールとは新横浜町内会にて、1999年に公益財団法人都市緑化機構が実施している「第10回緑のデザイン賞（現：緑の環境デザイン賞）」を受賞した際に得た賞金により、「グリーンポール」と呼ばれる吊り下げ式の“空中花壇”用の柱を初めてスタジアム通り（新横浜2丁目）に11基設置。2019年のラグビーワールドカップ開催時にはF・マリノス通りなどに35基増設、2022年4月、市内では2カ所目となる「道路協力団体」として認定されたことにより、さらに増設し、合計で78基に設置されている。

■2025シーズンレビュー フォトパネル展！

ホーム最終戦恒例となる写真パネルを場内コンコースに展示。パネルとともに2025シーズンの印象的だった試合を振り返りながら、最終戦を楽しめる。

■「2025 THANKS CEREMONY」開催

試合後には、「2025 THANKS CEREMONY」を開催します。ファン・サポーターの皆さまへ1年間の感謝を込め、監督・キャプテンよりご挨拶をさせていただく予定。

■2025 THANKSステッカーを来場者全員にプレゼント

来場者全員（ビジターサポーターズシートを除く）に2025 THANKSステッカーを配布。2025シーズンを彩った印象的なシーンをデザインしたステッカーを、全5種のうちランダムで1枚プレゼント。どのデザインが当たるかは、当時のお楽しみ。