G大阪は27日、AFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）グループステージ第F第5節で東方（中国）とのアウェー戦を迎えた。

グループFで4連勝して首位を走るG大阪が、勝ち点0の最下位に沈む東方と敵地で対戦した。引き分け以上で首位通過を決めることができるG大阪は4分、安部柊斗のフィードからボックス右に抜け出した山下諒也がシュートを沈め、幸先よく先制に成功する。

これで勢いに乗ったG大阪は続く19分に加点する。右サイドから山下諒也がクロスを入れると、ファーサイドのボックス左で福岡将太が飛び込んでダイレクトシュート。これがGKの手を弾いてネットに収まり、2-0とした。さらに33分にはボックス左の黒川圭介からの折り返しに正面で安部柊斗が合わせて3点目をマークする。

3点リードで迎えた後半もG大阪が力を見せる。まずは59分、ボックス右でフィードを受けた半田陸の折り返しにデニス・ヒュメットが合わせて4点目。さらに75分にはボックス左でカットインした名和田我空が鋭いシュートをゴール右に突き刺し、5-0とする。名和田はプロ入り後初ゴールとなった。

そして、そのまま勝ち切ったG大阪が5-0で大勝。無傷の5連勝としたG大阪は最終節を前に首位でのグループステージ突破を決めた。