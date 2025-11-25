J3福島ユナイテッドFCが寺田周平監督の続投を発表「最後まで諦めることなく戦います」

J3福島ユナイテッドFCは25日、寺田周平監督の続投を発表した。

J1川崎フロンターレのコーチを経て、昨季より福島を率いた寺田監督。今季はJ3第37節を終えた時点で15勝8分14敗で10位となっている。

続投が決まった寺田監督は、クラブ公式サイトを通じてコメントを発表した。

「引き続き、監督を務めさせていただくこととなりました。今シーズンは思うように勝ち点を積み上げることができませんでしたが、トレーニング、試合を重ねる中で、多くの経験を経て、選⼿、スタッフと共に成⻑できたと実感しております」

「福島ユナイテッドFCの監督として、3年目のシーズンを迎えられる幸せを感じると同時に、みなさまの期待に応える結果を残さなければいけないという責任も強く感じています。これまで積み上げてきたものを整理して勝負に臨みたいと思います。まずは今週末のリーグ最終戦でプレーオフ進出を果たせるように、最後まで諦めることなく戦います。引き続き、応援をよろしくお願いいたします」

福島は今月29日午後3時からホームでテゲバジャーロ宮崎と対戦。J2昇格プレーオフ圏内の6位に位置するツエーゲン金沢とは、勝ち点3差となっている。