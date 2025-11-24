J1浦和、滋賀に育成型期限付き移籍中のFW木原励が今季限りで退団「必ず這い上がります」

J1浦和レッズは24日、FW木原励が契約満了にともない今季限りで退団すると発表した。

22歳の木原は、2022年に京都橘高校から浦和に加入。初年度は公式戦1試合の出場に留まると、2023年、2024年シーズンはAC長野パルセイロへ育成型期限付き移籍。今季はJFLのレイラック滋賀FCに育成型期限付き移籍し、リーグ戦1試合に出場した。

木原はクラブ公式サイトを通じてコメントを発表した。

「浦和レッズに関わる全てのみなさまへ。今シーズンをもって、契約が終了することとなりました。浦和レッズというクラブでプロとしてのキャリアをスタートできたこと、そして高い基準を肌で感じられたことは、自分にとって本当に大きなものです。『今シーズンこそは』という強い思いを持って滋賀に行きましたが、手術もあり、シーズンの多くをリハビリに費やすことになりました」

「チャンスをいただきながらも結果で応えることができず、本当に悔しい気持ちでいっぱいです。たくさんの期待と応援をしてくださったみなさまには、感謝の気持ちでいっぱいです。その声に応えられなかった事実を真摯に受け止め、J1の舞台でプレーするために、必ず這い上がります。これからも変わらず応援をしていただけたらうれしいです。本当にありがとうございました」