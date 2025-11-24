アトレティコ・マドリ―で700試合出場達成のコケが語る活躍の秘訣「いまの私がいるのは…」

アトレティコ・マドリー（ラ・リーガ）のMFコケがクラブ通算700試合出場を達成した。

アトレティコの下部組織で育ち、同クラブ一筋で活躍し続けてきた33歳のコケ。今季は公式戦16試合2アシストを記録しており、第13節のヘタフェ戦（1-0）でクラブ通算700試合目となった。

チームメイトたちから記念のシャツを受け取ったコケは「勝利のよろこびは不思議だった。歴史に残る最高の試合として記憶されることはないだろう。でも、家族やここまでずっとクラブで働いてくれたスタッフ、そして周りのみんなのことを忘れない。いまの私がいるのは、彼らのおかげだから」と感謝を口にした。『マルカ』が伝えた。

「私はいつもこう言ってきた。コーチとチームが何を必要としていても、それが2分でも90分でも、あるいはまったくなくても、私は重要な存在だ。それが私たちが持つべきメンタリティであり、与えられた役割は何でも受け入れるべきだ」

アトレティコ・マドリ―における史上最多出場記録を伸ばし続けるコケ。クラブの象徴として通算48得点121アシストを記録し、2度のラ・リーガ制覇やUEFAヨーロッパリーグ優勝に貢献してきた。

活躍の秘訣については「具体的な数字を決めずにここまで来たんだ。日々の練習と明日のトレーニングに集中している」と明かした。クラブは第13節終了時点で4位につけており、同選手は優勝に向けて気を引きしめている。

「もちろん、レアル・マドリー、バルセロナ、ビジャレアル（3位）に挑戦するためには、こういう試合に勝たなければいけない。ヘタフェの忍耐強いプレースタイルが見事に際立ったから、簡単な試合ではないことは分かっていた」

なお、今季限りでアトレティコと契約満了を迎えるコケだが、同メディアは契約延長を確実視している。