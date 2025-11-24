「もうふざけるのはやめよう」アンリが古巣アーセナルに助言、22年ぶりプレミア制覇へ「受け入れてくれ」

アーセナル（プレミアリーグ）OBの元フランス代表FWティエリ・アンリ氏が古巣に助言した。

プレミアリーグ第12節でトッテナムと対戦し、4-1で勝利したアーセナル。リーグ戦9勝2分1敗で首位を独走しており、2003-2004シーズン以来のリーグ制覇に期待がかかっている。

そんな中、アーセナルのOBで同クラブのリーグ優勝に貢献したアンリ氏は「もうプロセスを信じるのではなく、優勝の可能性は始まっているんだ。正直にならなければいけない。我々は自分たちが最高のチームだと信じる状況に立っている」と、番組『スーパーサンデー』で古巣に助言した。『スカイ・スポーツ』が伝えた。

「出場しなかった選手については話をしたかい？ 我々のプレーを見てくれ。一人や二人のことで文句を言うのはもうやめよう。 だから、リーグ優勝を確実に果たせるようにしないといけない。彼らが優勝すると言っているわけではないが、自分たちが優勝候補であるかのように振る舞う必要がある」

22年ぶりのリーグ制覇に向けて好発進を切ったアーセナル。ここまで3年連続2位とあと一歩のところまで迫りながらも、栄冠にはたどり着けていなかった。

アンリ氏は「（優勝するんだと）受け入れてくれ。プレッシャーをかけようとしているわけではない。でも、もしも夏に復帰していたら、『もうふざけるのはやめよう』と言っていただろうね」と強調。 「今年は、人々が我々を怖がるようなパフォーマンスが必要だ。うぬぼれるのは良くない」 と古巣が優勝するためのアドバイスを残した。