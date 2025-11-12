日本代表が背番号発表！10番は堂安律、注目の1番はGK早川友基に

日本サッカー協会（JFA）は今月12日、11月のキリンチャレンジカップ2025に臨む日本男子代表の背番号を発表した。

11月は、14日に豊田スタジアムでガーナ代表と、18日には国立競技場でボリビア代表と対戦する日本代表。既に国内での合宿を実施している中、それぞれの試合で着用する背番号が発表された。

背番号10は前回の活動に引き続き堂安律。また、GKナンバーの「1」は、早川友基となった。A代表初招集となった小久保玲央ブライアンは「12」、北野颯太が「24」、後藤啓介は「26」を着用する。

日本代表の背番号は以下の通り。

■日本代表背番号

GK▼

1 早川友基（J1鹿島アントラーズ）

12 小久保玲央ブライアン（シント＝トロイデンVV/ジュピラー・プロリーグ）

23 野澤大志ブランド（ロイヤル・アントワープ/ジュピラー・プロリーグ）

DF▼

3 谷口彰悟（シント＝トロイデンVV/ジュピラー・プロリーグ）

4 板倉滉（アヤックス/エールディビジ）

5 渡辺剛（フェイエノールト/エールディビジ）

16 安藤智哉（J1アビスパ福岡）

22 瀬古歩夢（ル・アーヴルAC/リーグ・アン）

2 菅原由勢（ブレーメン/ブンデスリーガ）

5 鈴木淳之介（FCコペンハーゲン/デンマーク・スーペルリーガ）

MF/FW▼

6 遠藤航（リヴァプール/プレミアリーグ）

8 南野拓実（ASモナコ/リーグ・アン）

15 鎌田大地（クリスタル・パレス/プレミアリーグ）

19 小川航基（NECナイメヘン/エールディビジ）

11 前田大然（セルティック/スコティッシュ・プレミアシップ）

10 堂安律（フランクフルト/ブンデスリーガ）

18 上田綺世（フェイエノールト/エールディビジ）

17 田中碧（リーズ・ユナイテッド/プレミアリーグ）

9 町野修斗（ボルシアMG/ブンデスリーガ）

13 中村敬斗（スタッド・ランス/リーグ・ドゥ）

21 佐野海舟（マインツ05/ブンデスリーガ）

20 久保建英（レアル・ソシエダ/ラ・リーガ）

7 藤田譲瑠チマ（ザンクト・パウリ/ブンデスリーガ）

24 北野颯太（レッドブル・ザルツブルク/サッカー・ブンデスリーガ）

26 後藤啓介（シント＝トロイデンVV/ジュピラー・プロリーグ）

14 佐藤龍之介（J1ファジアーノ岡山）