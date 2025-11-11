「動揺するのは当然」途中交代に怒りのネイマール…サントス降格なら退団へ？

サントスFC（ブラジレイロ・セリエA）FWネイマールが怒りをあらわにした。

リーグ戦第33節でフラメンゴと対戦したサントスは2-3で敗戦。セリエB降格圏の17位に沈んでいる。

この試合で先発出場したネイマールだったが、0-3でリードされていた85分に途中交代。自らの交代に疑問を呈したネイマールは、そのままロッカールームへ向かい、試合終了のホイッスルが鳴るまでベンチに留まるのを拒否した。

試合後、サントスのパブロ・ボイヴォダ監督は「ネイマールに関しては、他の選手と同じように動揺するのは当然だが、誰が交代するのかは私が決める」と背番号10の態度に理解を示しつつ、コメントを続けた。

「彼が動揺していたとしても、それはまったく普通のことだと思っている。彼は失礼な態度を取ったりはしなかった。敬意は払われているし、選手たちはプレーしたいし、クラブにとって困難な時期である今だからこそ、チームに貢献したいと願っているんだろう」

なお、2025年1月に復帰した古巣サントスでは、今季ここまでケガなどの影響もあり、リーグ戦15試合の出場に留まるネイマール。『ESPN』によれば、サントスが降格した場合にはクラブを離れる予定だという。